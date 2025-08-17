Parteryje dominavęs naujasis UFC čempionas Chamzatas Čimajevas atskleidė, kokį patarimą kovos metu davė varžovui

Per kovą Ch. Čimajevas atliko 12 pargriovimų ir rekordinius 549 smūgius, dominuodamas prieš D. Du Plessį, tačiau net tuo metu jis dar bandė patarinėti varžovui. Praėjo mažiau nei 10 sekundžių, kai pirmą kartą Ch. Čimajevas parvertė varžovą ant grindų, o tokį kovos planą jis kartojo visus penkis raundus.
Grumdamasis su D. Du Plessiu parteryje, Ch. Čimajevas sakė, kad netgi kalbėjosi su juo bei jo treneriais, duodamas mažų patarimų.
„Dirbau su juo. Turėjau šiek tiek laisvo laiko, tiesiog pasikalbėjau su juo, pasikalbėjau su jo treneriu kovos viduryje, – atskleidė Ch. Čimajevas. – Buvau laimingas. Pasakiau „gerai padirbėjote, dirbkite sunkiau, vyrai.“
Visgi D. Du Plessis beveik visą kovą praleido gulėdamas po Ch. Čimajevu, kuris nuolat jį daužė arba grasino atlikti smaugimo veiksmus.
Ch. Čimajevo visiškas dominavimas parteryje buvo pagrindinė tema. Būtent ten jis kelis kartus įsitvirtino „kryžiaus“ pozicijoje, kurioje padarė daugiausiai žalos.
Įkalinęs abi D. Du Plessio rankas, Ch. Čimajevas be perstojo smūgiavo kumščiais ir alkūnėmis, nepalikdamas pietų afrikiečiui beveik jokios galimybės pabėgti. Pasirodo, ši pozicija jam labai patinka – treniruočių partneriai jau seniai apie tai žino.
„Tai tiesiog pramoga su mano draugais, – apie „kryžiaus“ poziciją sakė Ch. Čimajevas. – Paimu juos į šią poziciją, laikau 25 minutes, kartais valandą.
Niekas manęs negali pargriauti ar sulaikyti. Taigi treniruotėse paguldau juos ir laikau šioje pozicijoje. Tą darau labai dažnai.“
Nors jis norėjo užbaigti kovą anksčiau laiko, tačiau per 25 minutes parodytas tempas tapo įrodymu, kad dėl jo ištvermės abejoti nebereikia.
Be klausimo, ar D. Du Plessis sugebės apsiginti nuo pargriovimų, pagrindinis klausimas prieš „UFC 31“9 kovą buvo tas, ar Ch. Čimajevas turės pakankamai ištvermės visiems penkiems raundams.
Kadangi jis visos kovos metu nesustojo ir nepailso, įrodė, jog gali išlaikyti tokį tempą 25 minutes. Be to, jo nuomone, svetima nuomonė jam visiškai nerūpi.
„Man nerūpi, ką žmonės galvoja, – sakė Ch. Čimajevas. – Aš darau savo. Kiek smūgių jam sudaviau? Kiek pargriovimų atlikau? Nebuvau parverstas. Dabar jie žino.“
Po šios pergalės Ch. Čimajevas tapo UFC čempionu, tačiau kaip ir visiems diržo savininkams, šventė trunka neilgai – netrukus pradedamos kalbos apie tai, kas bus kitas jo varžovas.
Rugsėjį Paryžiuje vyksiančiame UFC turnyre Nassourdine’as Imavovas kovos su Caio Borralho dėl galimybės tapti pirmuoju pretendentu į titulą, tačiau po pergalių minimi ir tokie vardai kaip Reinieris de Ridderis bei Anthony Hernandezas.
Visa tai Ch. Čimajevo nelabai jaudina – jis teigia norįs, kad UFC tiesiog išrinktų jam varžovą, o jis ateis į darbą tada, kai reikės.
„Man nerūpi šitie dalykai, – apie kitą pretendentą į titulą sakė Ch. Čimajevas. – Kam jie duos pinigus, su tuo ir kovosiu.“
Ch. Čimajevas taip pat sulaukė klausimo apie D. Du Plessio bandymą atlikti „giljotinos“ veiksmą, tačiau naujasis UFC čempionas greitai nutraukė svarstymus: „Tikiuosi, kad mirsiu anksčiau, nei kas nors mane privers pasiduoti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!