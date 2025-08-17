Modesta Morauskaitė po audringų varžybų Šveicarijoje: „Akimis ėmiau ieškoti vyriausių teisėjų ar kažko, rodžiau „X“ ženklą“

Modesta Morauskaitė itin prastomis oro sąlygomis 400 m distanciją įveikė per 53.26 sek. ir užėmė 2-ą vietą. Užtikrintai nugalėjo egiptietė Hemida Bassant (51.64), o trečia finišavo olandė Myrte van der Schoot (53.50).
„Dienos metu oras buvo labai geras, buvo prognozuojama, kad lietus prasidės tik 20 val. vakare, o mūsų bėgimas buvo numatytas apie 18 val. Tuo metu nesimatė jokių grėsmingų debesų. Visgi, kai tik mus išvedė į stadioną, aš pažiūrėjau į dangų ir supratau, kad arba bėgam iš karto arba nieko gero nebus. Tai nieko gero ir nebuvo...
Kai tik mus išrikiavo pristatymui, prasidėjo „linksmybės“ – pradėjo pilti kaip iš kibiro ir pūsti „belekoks“ uraganinis vėjas. Ten sustatytus kūgius ėmė pūsti į šonus, bet operatorius toliau filmavo visas merginas, pristatymas toliau vyko. Mes tuo metu jau stovėjom susikusios į kamuoliukus, o aš akimis ėmiau ieškoti vyriausių teisėjų ar kažko, rodžiau „X“ ženklą, kad čia nesąmonė, kad bus absoliučiai neįmanoma bėgti, nes takelis jau buvo ne bėgimo, o plaukimo.
Galiausiai sustabdė tą pristatymą, suvijo mus visas į palapinę. Vėjas toliau pūtė, mes ten visi susigrūdę stovėjom. Tada mums, 400 m bėgikėms, liepė eiti į laukiamąjį kambarį ir sakė, kad mums praneš, kai bus galima bėgti.
Praėjus gal 20 minučių mus vėl pakvietė į stadioną. Nesupratom, kodėl, nes vėl ėmė stipriai lyti. Tada mus vėl į palapinę suvarę, praėjo dar gal 15 minučių, tada nurimo vėjas, mums dar davė šiek tiek laiko apšilti, bet tai jau buvo bergždžias reikalas – visas tas ankstesnis apšilimas nuėjo šuniui ant uodegos.
Reziumė – nepraėjus nė 45 minutėms mums buvo duotas į startas. Išbėgom į trasą, o mano vienintelė mintis buvo išgyventi tuos 400 m. Apie jokį rezultatą jau nebuvo net kalbos, nes ir oras buvo atšalęs, ir raumenys sustingę – teko įjungti išlikimo režimą. Džiaugiuosi, kad tarp tikrai stiprių merginų pavyko dantim ir nagais išplėšti tą antrą poziciją. Atrodo, jau ilgai sportuoju ir dalyvauju varžybose, bet toks įvykis man pasitaikė pirmą kartą karjeroje“, – sakė M. Morauskaitė savo „instagram“ paskyroje.
Ketvirta šiame bėgime likusi olandė Eveline Saalberg pridėjo: „Tai buvo bėgimas, kurį norisi pamiršti“.
Penkta buvusi britė Mary John Yemi pabrėžė, kad tokiomis blogomis oro sąlygomis jai teko bėgti pirmą kartą gyvenime.
Aštunta šiame bėgime finišavusi lenkė Kinga Gacka dalinosi M. Morauskaitės įrašu ir pridėjo: „Daugiau komentarų nereikia“.
M. Morauskaitei nuo 2022 m. priklauso Lietuvos rekordas (50.49). Šiemet M. Morauskaitės pasiektas geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 52.30 sek.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!