Juozas Baikštys laimėjo šuolio į aukštį varžybas Taškente

Lietuvio rezultatas šuolio į aukštį sektoriuje buvo 2.20 m (2.00/1 2.05/1 2.09/x- 2.13/1 2.16/1 2.20/1 2.23/xxx). J. Baikštys užtikrintai aplenkė net artimiausią varžovą Amirą Nagajevą iš Uzbekistano (2.13). Trečias buvo 2.05 m rezultatą pasiekęs uzbekas Vadimas Čikalovas.
Šuolio į aukštį rungtyje dalyvavo 10 sportininkų iš Lietuvos, Uzbekistano, Tadžikistano ir Kazachstano.
Prieš kiek daugiau nei savaitę J. Baikštys Serbijoje įveikė 2.27 m aukštį, pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir pakartojo karjeros rekordą. Pasiektas rezultatas J. Baikščiui atnešė tiesioginį kelialapį (įvykdytas normatyvas – aut. past.) į kitais metais Birmingame (Didžioji Britanija) vyksiantį Europos čempionatą. Iki 2025 m. pasaulio čempionato normatyvo lietuviui tąkart pritrūko 6 cm (2.33).
