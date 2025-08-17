Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Juozas Baikštys laimėjo šuolio į aukštį varžybas Taškente

2025-08-17 15:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 15:13

ŠeštadienįJuozas Baikštys laimėjo WA kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybas Uzbekistano sostinėje Taškente.

Juozas Baikštys | Alfredo Pliadžio nuotr.

Juozas Baikštys | Alfredo Pliadžio nuotr.

0

Lietuvio rezultatas šuolio į aukštį sektoriuje buvo 2.20 m (2.00/1 2.05/1 2.09/x- 2.13/1 2.16/1 2.20/1 2.23/xxx). J. Baikštys užtikrintai aplenkė net artimiausią varžovą Amirą Nagajevą iš Uzbekistano (2.13). Trečias buvo 2.05 m rezultatą pasiekęs uzbekas Vadimas Čikalovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šuolio į aukštį rungtyje dalyvavo 10 sportininkų iš Lietuvos, Uzbekistano, Tadžikistano ir Kazachstano.

Prieš kiek daugiau nei savaitę J. Baikštys Serbijoje įveikė 2.27 m aukštį, pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir pakartojo karjeros rekordą. Pasiektas rezultatas J. Baikščiui atnešė tiesioginį kelialapį (įvykdytas normatyvas – aut. past.) į kitais metais Birmingame (Didžioji Britanija) vyksiantį Europos čempionatą. Iki 2025 m. pasaulio čempionato normatyvo lietuviui tąkart pritrūko 6 cm (2.33).

