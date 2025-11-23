Įsirenginėjamą vasarnamį aprodęs Lapatinskas prabilo apie žmonos spaudimą: „Labai nori greitai“

„Čia yra mano svajonė. Užeikite į mano darbinę betvarkę, kur aš pasiilsiu ir atgaunu savo dvasią. Neišsigąskite, gyvenimas daug lengvesnis čia pabuvus“, – su gera nuotaika svečią sutiko J. Lapatinskas.
Vos užėjęs į vidų aktorius A. Bružas pastebėjo, kad darbo čia jam netruks. Vienas pirmųjų darbų – kaitlentės montavimas į virtuvinį stalviršį, kuris reikalauja preciziško tikslumo.
Antras darbas, kurį užsimojo padaryti „Pasidaryk pats“ vedėjas, – aptvarkyti vasarnamio vidų, iš jo išnešant nereikalingas šiukšles ir surenkant į vieną vietą išmėtytus įrankius.
„Čia viskas pas tave mėtosi ant žemės, reikia kažkokios sistemos ir tvarkos. Viskas kur tik nori išmėtyta, negaliu žiūrėti“, – per dantį J. Lapatinską traukė A. Bružas. Jis taip pat stebėjosi, kad priešingai dainininko namuose visada itin tvarkinga.
„Kol nepadariau iki galo, tai kam man čia ta tvarka. Kur aš ją dėsiu?“, – atšovė J. Lapatinskas.
Kyla nesutarimų su žmona
J. Lapatinskas neslėpė, kad žmona jį spaudžia kuo greičiau sutvarkyti vasarnamį ir jame leisti ramesnį laiką nuo miesto šurmulio, tad bet kokia pagalba jam itin reikalinga.
„Žmona šiaip labai nori greitai, o aš noriu ramiai, aš noriu pats pasidaryti. Aš numatęs pavasarį“, – tikino dainų kūrėjas.
Linksmai padiskutavę vyrai ėmėsi kaitlentės montavimo darbų ir elektriniu pjūklu pasikeisdami išpjovė skylę stalviršyje.
„Truputį su bangomis gavosi, nes pas tave čia kaip ežere banguoja“, – J. Lapatinksą gąsdino A. Bružas.
Kaip vyrams sekėsi atlikti darbus žiūrėkite straipsnio viršuje.
