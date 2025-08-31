Audrius Bružas apsilankė vietiniame Dubajaus turguje: kelionę prisimins dar ilgai

Senojoje miesto dalyje įsikūręs Al Ras turgus jau iš tolo kviečia užeiti visus praeivius. Čia apstu aukso, prieskonių, margiausių tradicinių ir modernių drabužių, skarų, medžiagų, aksesuarų, krepšių ir dar daugiau. Kad lankytojas nepasiklystų, kiekviena atskira turgaus dalis pažymėta savu pavadinimu, pavyzdžiui, „Gold Souq“ yra aukso turgus.
Apsilankymas senajame turguje
Pažintis su arabišku turgumi pradėta prieskonių dalyje – kadaise būtent prieskoniai ir buvo tokie pat vertingi kaip auksas. Todėl nenuostabu, kad šie du skyriai yra vienas šalia kito.
Vos įžengus pro didingus vartus, spalvų margumynas raibo akis, o užduodus įvairiausius kvapus pradeda tįsti seilė. Turgavietės pardavėjai vis davė patarimų ir pamokų apie įvairius produktus. Štai vienas iš jų parodė, kaip atskirti kokybišką šafraną:
„Kai šiek tiek šafrano įdedate į vandenį, vanduo pageltonuoja. Šafranas turi likti plūduriuoti viršuje, jeigu jis skęsta – vadinasi, bloga kokybė“, – pasakojo vietinis pardavėjas.
Didžiausias pasaulyje aukso žiedas
Vos išėjus iš kvapais susimaišiusio prieskonių turgaus, patenkama į tikrą karaliaus Mido karalystę. Kur žvalgais, tik auksu žiba. Prie įėjimo į šią turgaus dalį už storo parduotuvės stiklo stovi vienas iš šimtų Dubajaus Gineso rekordų – didžiausias aukso žiedas, sveriantis netgi 64 kilogramus ir papuoštas didžiuliais deimantais.
Net prieblandoje po aukštomis išgraviruotomis lubomis blizgantys aukso dirbiniai patraukia visų akį, kad rasti kelią tolyn jau pasidaro sunku.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laida „Metam monetą".
