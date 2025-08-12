Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Dubajuje miręs Lietuvos šokėjas bus išlydėtas tėvynėje: šeima turi 1 prašymą

2025-08-12 21:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 21:36

Liepos mėnesį Lietuvą sukrėtė žinia apie žymaus šokėjo Vykinto Širmo mirtį Dubajuje. Vykintas kurį laiką buvo mįslingai dingęs ir ieškomas. Antradienio vakarą socialiniuose tinkluose pasirodė Vykinto sesers Dovilės įrašas. Dovilė informavo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su Vykintu. Šeima turi svarbų prašymą.

Mirė Vykintas Širmas

Liepos mėnesį šalį sukrėtė žinia apie jauno šokėjo mįslingą dingimą ir mirtį. Vykinto paieškoms buvo sutelktos visos pajėgos.

Informacija norintiems atsisveikinti

Vėlų antradienio vakarą Vykinto sesuo Dovilė pasidalino įrašu, kuriame informuoja, kur ir kada bus galima atsisveikinti su broliu. Įrašu taip pat leido pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalu.

„Mano brolis, mano meilė, mano visuma, mano kraujas, mano šeima. Mylintis ir mylimas sūnus, nepakartojamas dėdė, talentingas šokėjas. Mes jį mylime ir visada mylėsime, jis išliks mūsų širdyse bei mintyse. Palydėkime mano brolį į paskutinę kelionę kviečiu penktadienį, rugpjūčio 15 d., 9 val. ryto mišios, Stoties g. 2, Tauragėje. Po to – laidojimo namai Sandėlių g. 2, Tauragėje. 16.30 val. atsisveikinimas su kunigu ir išvykimas į kapines“, – rašo Dovilė.

Taip pat šeima turi svarbų prašymą atvykstantiems palydėti Vykinto į paskutinę kelionę: 

„Ir iš kiekvieno jūsų prašysiu vieno balto rožės žiedo“.

Primename, jog liepos 11 dieną Dubajuje šeštadienio vakarą dingo garsus šokėjas Vykintas Širmas. Penktadienį patvirtinta, kad negyvo 28-erių vyro kūnas rastas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).

Tai BNS penktadienį patvirtino Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė.

Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad komisariatą apie rastus V. Širmo palaikus informavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) Tarptautinių ryšių valdyba.

„Minėtas ieškomas asmuo buvo rastas negyvas ir daugiau detalių ar aplinkybių policijos pareigūnai negavo“, – sakė L. Banienė, negalėjusi įvardyti, kur būtent ir kada rasti palaikai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

