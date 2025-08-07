Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pasirodė naujausia žinia apie Dubajuje negyvą rastą šokėją Vykintą Širmą

2025-08-07 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 09:55

Liepos pradžioje Lietuvą pasiekė liūdna žinia apie Dubajuje negyvą rastą Vykintą Širmą. Praėjus beveik mėnesiui po netekties paaiškėjo, kad vyro kūnas vis dar negąžintas į Lietuvą.

Mirusio garsaus Lietuvos šokėjo socialiniuose tinkluose – širdį veriantys paskutiniai gyvenimo kadrai (nuotr. asm. archyvo ir 123rf.com)

Liepos pradžioje Lietuvą pasiekė liūdna žinia apie Dubajuje negyvą rastą Vykintą Širmą. Praėjus beveik mėnesiui po netekties paaiškėjo, kad vyro kūnas vis dar negąžintas į Lietuvą.

4

Ne vieną Lietuvos portalą, taip pat ir tv3.lt, pasiekė laiškas, kuriame teigiama, jog V. Širmo kūnas, praėjus mėnesiui po mirties, vis dar yra Dubajuje. Tokia situacija kelia nerimą artimiausiai V. Širmo aplinkai.

„Sveiki, vis dar negrąžina sesei kūno. Jau virš mėnesio laiko kaip buvo rastas Vykinto kūnas. Gal Lietuvos policija gali pakomentuoti, kas vyksta ir kodėl taip ilgai?“, – rašoma laiške. 

Sureagavo policija

Lietuvos policija portalui žmonės.lt pateikė atsaką šia tema. Deja, suteikti plačios informacijos negalėjo.

„Šį tyrimą atlieka Jungtinių Arabų Emyratų teisėsauga. Šiuo metu Lietuvos policija jame neatlieka jokių veiksmų“, – minėtam portalui teigė Lietuvos policijos atstovas.

Dingo Vykintas Širmas (nuotr. facebook.com)

Portalas tv3.lt primena, kad liepos pradžioje Lietuvą apskriejo žinia, jog Dubajuje dingo šokėjas V. Širmas. Deja, po kelių dienų buvo rastas negyvo 28-erių V. Širmo kūnas.

Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad komisariatą apie Dubajuje rastus V. Širmo palaikus informavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) Tarptautinių ryšių valdyba.

„Minėtas ieškomas asmuo buvo rastas negyvas ir daugiau detalių ar aplinkybių policijos pareigūnai negavo“, – sakė L. Banienė, negalėjusi įvardyti, kur būtent ir kada rasti palaikai.

Jos žiniomis, deklaruota mirusiojo gyvenamoji vieta yra Tauragės miestas, nuolatinė – Vilnius, todėl Tauragės apskrities policijai buvo pranešta apie dingusio V. Širmo paiešką.

