Brėžia raudonas linijas: prabilo, koks galimas naujas žingsnis vilkikams įstrigus pasienyje

Dabar klausimas, kokį naują žingsnį šioje krizėje žengs mūsų valdžia – tikėtina, kad bus priimtas sprendimas uždrausti baltarusiškų krovinių gabenimą geležinkeliais. Maža to, pasidžiaugus keliomis dienomis be kontrabandinių balionų, šiąnakt jie vėl fiksuoti mūsų danguje.
Vyriausybės pasimetimas sprendžiant Baltarusijoje įstrigusių lietuviškų vilkikų krizę, rezultatų bent kol kas neduoda. Vis dar laikomasi politikos su Aliaksandro Lukašenkos režimu politiniame lygyje nebendrauti – todėl Varėnos pasieniečiai vakar antrą kartą siuntė prašymą Lydos pasieniečiams, kad šie laikinai atvertų Šalčininkų pasienio punktą.
„Šį klausimą, aš manyčiau, išspręsime pasieniečių lygyje“, – kalbėjo Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Bet išspręsti nepavyksta. Dar vakar vakare Minsko režimas Lietuvai atsiuntė atsakymą, kad arba punktas atidaromas pilnai, arba nepravažiuos nė viena mašina. Tai buvo pakartota ir vakar baltarusiams išsiuntus antrąjį prašymą. Bet toks siūlymas netinka mūsų Vyriausybei, ji nori, kad per punktą sugrįžtų tik mūsų vilkikai, o po to jis vėl būtų uždarytas.
„Tai viešai jie skelbia, kad jie pasiruošę iš viso atstatyti tą situaciją, bet tokio sprendimo Vyriausybė tikrai kol kas nepriims“. – Tai kažkokių nuolaidų baltarusiams nebus? – „Kalbant apie tai, kad atstatyti visą veiklą, kuri buvo iki uždarymo, tikrai ne“.
Tai reiškia, kad savas raudonas linijas brėžia ir mūsų Vyriausybė, ir tradiciškai tvirto lyderio vaidmenį prisiėmęs A. Lukašenka. Vakar jo spaudos tarnyba išplatino pranešimą, kad A. Lukašenka pasieniečiams nurodė imtis veiksmų palei sieną su Lietuva, tačiau kokie tie veiksmai – nutylėta. Tad dabar klausimas, kuri pusė bus priversta nusileisti.
Vakar premjerė Inga Ruginienė nepasirodė suplanuotoje spaudos konferencijoje, o šiandien ji be išsamesnės informacijos tik paviešino nuotraukas iš pasienio, su prierašu, kad šiandien dirba ten. Nusifotografavo prie uždaryto Šalčininkų pasienio posto, dėl kurio ir bandoma derėtis su Minsku. Vis tik tikėtina, kad kitas Lietuvos žingsnis bus uždrausti baltarusiškų prekių judėjimą per Lietuvą geležinkeliu. Anksčiau apie tokią galimybę kalbėjo ir premjerė, ir prezidentas.
„Neatmetu ir galimybių taikyti kitas poveikio priemones, apie jas buvo užsiminta anksčiau, kaip antai, tranzito geležinkelių, Baltarusios prekių tranzito geležinkelių užkardymas, arba ribojimas“, – kiek anksčiau sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Tik, anot prezidentūros, tai būtų vienas paskutiniųjų vėzdų Lietuvos rankose, šioje kovoje su Lukašenkos režimu.
„Tai būtų paskutinė priemonė, kurią mes turime savo dispozicijoje, kai kalbame apie sienos uždarymą. Tai čia truputį sudėtingesnis klausimas“, – sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Klausimas, kiek tai kainuotų ir pačiai Lietuvai. Už krovinių gabenimą geležinkeliais, baltarusiai susimoka „Lietuvos geležinkeliams“.
„Saugumas yra pirmiausia, po to visi kiti yra interesai. Žinoma, kad mums svarbu įmonės veiklos pelningumas, bet šitoje vietoje, šitoje geopolitinėje situacijoje aš neįsivaizduoju, kad dėl papildomo euro, mes galėtume savo saugumo interesus aukoti“, – komentavo Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Baltarusiams tai reikštų, kad jie savo prekėms, kurios keliauja į Kaliningradą, o galbūt vėliau laivais į visą pasaulį, tektų ieškoti naujų kelių. Tai logistiką padarytų ir ilgesnę, ir brangesnę.
„Viskas yra skausminga tai, kas apriboja prekybos kryptis ir srautus“, – sakė K. Budrys.
Tik klausimas, ar tai privers A. Lukašenką nusileisti. Jeigu nepadės, Lietuvai beliks prašyti kitų Europos šalių, kad atsirastų naujos Europos sąjungos sankcijos. Ar pavyks įtikinti sąjungininkus – nežinia. Bet papildomas argumentas bus ir nesibaigiantys kontrabandinių balionų skrydžiai į Lietuvą. Nors politikai jau kelis kartus pasidžiaugė, kad jų mažėja ir nefiksuojama, bet tai labiau panašu į atsitiktinumą, o ne rimtą pokytį. Šiąnakt kariškių radarai vėl fiksavo keliolikos balionų skrydį į Lietuvą, tačiau oro uosto darbo dėl to stabdyti neprireikė.
