Kalabrija – piečiausias žemyninės Italijos regionas, įsikūręs tarp Tirėnų ir Jonijos jūrų. Vakaruose ji žvelgia į Siciliją per Mesinos sąsiaurį, o rytuose yra skalaujama šilto, skaidraus Jonijos vandens.
(54 nuotr.)
Leo ir Bružas – pirmąkart Kalabrijoje: kas sės į prabangų „Maserati“, o kuris – į praktišką „Ford
Fiesta“?
Leo ir Bružas – pirmąkart Kalabrijoje: kas sės į prabangų „Maserati“, o kuris – į praktišką „Ford Fiesta“? (nuotr. E. Rudys)
Dėl savo geografinės padėties Kalabrija išsaugojo unikalų charakterį – tai vienas autentiškiausių ir mažiausiai turistų paliestų Italijos regionų.
Čia ant kalvų stūkso viduramžių miesteliai, o pakrantėse driekiasi žvejų kaimeliai su senovinėmis pilimis. Kalabrijos istorija persipina su mitologija ir gyva vietos tradicija.
Vienas geriausių būdų pažinti šį regioną – per skonį. Kalabrijos virtuvė – drąsi ir nuoširdi, kupina pietietiškos aistros. Čia karaliauja aštri „nduja“ dešra, garsūs raudonieji Tropeos svogūnai, aromatingos bergamotės citrinos ir sodrus alyvuogių aliejus.
Ant stalų čia dažnai patiekiami rankų darbo makaronai, pagardinti vietiniais prieskoniais, o taurė sodraus, intensyvaus kalabrietiško vyno tampa išskirtiniu vakarienės akcentu.
Tačiau kuriam iš laidos vedėjų Kalabrija atsivers kaip tikras itališkos prabangos rojus, o kuriam teks pasimėgauti kuklesniais malonumais?
Kaip įprasta, vos atvykę į naują šalį, Leo ir Bružas mes monetą – ji nuspręs, kas šioje saulėtoje žemėje galės mėgautis neribotu biudžetu, o kas turės kūrybiškai leisti laiką su vos 100 eurų kortelėje.
Fortūnai nusišypsojus, turtuolio savaitgalis Kalabrijoje taps įspūdinga prabangos kelione. Vos išlipus iš lėktuvo, jį pasitiks elegantiškas „Maserati“ – prabangos ir stiliaus simbolis, kuris jį nuveš į išskirtinį, ir vienintelį tokio lygio viešbutį visame Kalabrijos regione.
„Išskirtinė viešbučio aplinka ir stilius jungia itališkus bei egzotikos akcentus. Čia pasijusite lyg Balyje ar Tailande, nors būsite ne taip toli nuo Lietuvos. Manęs laukia nepakartojamas poilsis, paplūdimio vakarėliai, masažai, vandens pramogos ir jaukūs barai bei restoranėliai. Ko daugiau reikia, tiesa?“ – į žiūrovus kreipsis laimingasis keliautojas.
Negana to, šio laidos vedėjo lauks ir išskirtinės patirtys, leidžiančios pažinti regiono grožį ir kultūrą iš elitinės perspektyvos.
Skonių kelionėje turtuolį pasitiks privačios vyno degustacijos su someljė, atveriančiu duris į sodrių Kalabrijos vynų pasaulį, o dar vienas ypatingas nuotykis – asmeninė itališko maisto edukacija, kurioje jis mokysis gaminti autentiškus, rankų darbo makaronus pagal senolių receptus.
„Kur geriausia pasisemti gastronominės išminties? Pas babą! Arba, itališkai tariant, pas nonna. Čia vyksta vietinės virtuvės pamokos, kurių metu gaminami švieži rankų darbo makaronai. Tokia edukacija laukia ir manęs!“ – džiaugsis jis.
Dar viena staigmena turtuoliui – nepamirštamas pasiplaukiojimas burlaiviu po Kalabrijos krantus. Vėjas, saulės spinduliai ir beribis jūros horizontas tiesiog užburs visko mačiusį vedėją...
„Tokie momentai – neįkainojami. Tas ramybės ir laisvės pojūtis, kai vėjas glosto veidą, o horizonte plyti begalinė mėlyna jūra... Tai tarsi miražas. Vaizdas tiesiog užburiantis“, –plaukdamas stebėjosi vienas iš laidos vedėjų.
Tuo tarpu kitas laidos herojus, Kalabrijoje turėdamas vos 100 eurų visam savaitgaliui, įrodys, kad nuotykiai nepriklauso nuo biudžeto.
Už šią sumą jis net galės išsinuomoti „Ford Fiesta“ ir leistis į autentiškų patirčių kelionę. Jis ragaus tikrų itališkų gardėsių – nuo šokoladinio Tartufo iki gaivinančių bergamotės ledų, mėgausis Tirėnų ir Jonijos jūrų žavesiu bei nuostabiais regiono paplūdimiais, o taip pat tyrinės istorinius Pizzo Calabro, Stilo ir Badolato miestus, pasinerdamas į tikrą pietietišką gyvenimo ritmą.
„Ši vieta – tiesiog nuostabi. Esame tokioje aukštumoje, kad net kregždės aukščiau nepakiltų. Jūra čia beveik ranka pasiekiama, o saulė šviečia taip, kad širdį tiesiog užlieja romantika“, – žavėdamasis vaizdu Badolato miestelyje kalbės antrasis laidos vedėjas.
Be to, jis nukeliaus į netoliese esantį žvejų miestelį Scilla, kuris žavi ne tik savo autentiška pietietiška atmosfera, bet ir turtinga istorija. Čia jo laukia ypatinga patirtis – susitikimas su vienu iš Kalabrijos simbolių – Ruffo pilimi.
„Tai – viena įspūdingiausių Kalabrijos tvirtovių, stūksanti ant aukštos uolos virš Tirėnų jūros. Nuo XVI amžiaus ji priklausė kilmingajai Ruffo šeimai, iš kurios ir kilo jos pavadinimas. Nors vieno žemės drebėjimo metu pilis buvo stipriai apgriauta, šiandien ji atkurta ir atvira lankytojams“, – pasakos keliautojas.
Kurio iš vedėjų laukia prabanga, neribotas biudžetas ir galimybė mėgautis Kalabrijos siūlomais malonumais be jokių rūpesčių? Kas privalės išradingai planuoti kiekvieną žingsnį ir pažinti tikrąjį, autentišką Kalabrijos regioną, keliaudamas vos su 100 eurų kortelėje? Visa tai paaiškės jau šį sekmadienį.
Šaltinis:
tv3.lt