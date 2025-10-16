Justinas Lapatinskas parodė, kokį namelį stato gamtoje: viską daro savo rankomis

Pravėręs duris į menininko valdas, laidos vedėjas ir aktorius Audrius Bružas susidurs su menininkams neretai būdinga netvarka.
„Užeikite į mano darbinę betvarkę, kur aš pailsiu ir atgaunu savo dvasią. Neišsigąskite – čia pabuvus, gyvenimas tampa daug lengvesnis. Kaip ir visur gyvenime, yra gerų dalykų ir nelabai“, – sakys J. Lapatinskas, sveikindamas žiūrovus iš savo poilsio kampelio gamtoje prie vandens.
Justinas Lapatinskas – nagingas meistas
A. Bružas pripažins, kad kūrybinė netvarka jį nustebino, tačiau tam yra viena priežastis: „Prisimenu pirmąjį kartą, kai lankiausi pas Justiną – tada mane sužavėjo tvarka jo garaže ir kieme. Bet kas nutiko šįkart?“
Pasirodo, kad būtent netvarka jį užveda darbuotis. „Mėgstu būti vienas, ramybėje. Po koncertų ir darbų čia atrandu savo poilsio laiką. O kol nepadariau iki galo, kam man ta tvarka, kur aš ją dėsiu?“ – juokaus jis.
Justinas – ne tik talentingas muzikantas, bet ir nagingas meistras. Šįkart jis atvers duris į savo jaukų namelį gamtoje, kurį nuo pamatų iki smulkiausių detalių kuria savo rankomis. Grindys, virtuvė, vonia – viskas, ką pamatys laidos žiūrovai, yra paties Justino kūrinys.
Taip atlikėjas gamtoje ramiai ir kruopščiai kuria šeimos poilsio namus, kur greitai galės leisti dienas kartu su artimaisiais. Dalį darbų lauke jis jau atlieka su žmona, tačiau namelio vidus – tik jo valdos.
Justinas stebins savo gebėjimais – jam, regis, nėra neįveikiamų darbų. Viską, nuo apdailos iki baldų montavimo, jis gali atlikti pats, neskubėdamas ir su meile.
Tačiau kada pagaliau įvyks įkurtuvės? „Mano žmona labai nori, kad darbai baigtųsi greičiau. Bet aš nenoriu skubėti – manau, pavasarį jau galėsime čia leisti laisvalaikį. O gal pavyks ir anksčiau... Pažiūrėsime“, – sako jis
Kad darbai judėtų greičiau, laidos vedėjas šįkart atvyks su konkrečia užduotimi – įmontuoti virtuvės kaitlentę į naują stalviršį. Ar pavyks tai įgyvendinti?
Kas dar nustebins A. Bružą? Kodėl J. Lapatinskas taip vertina ramybę? Ir su kokiais iššūkiais jam tenka susidurti atėjus rudeniui?
Atsakymus sužinosite jau šį šeštadienį, 9.30 val. per TV3 laidoje „Pasidaryk pats“.
