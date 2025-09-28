Audrius Bružas atkreipė dėmesį į vieną įdomią detalę Ievos Zasimauskaitės vonioje: leipo juokais

Prieš kibdami į darbus, Ieva aprodė Audriui namelio kiemą, kuriame auga obelys ir dainininkė yra pasėjusi ramunėlių. Kaip pasakojo ant verandos prisėdusi dainininkė, čia taip ramu, kad dažnai apsilanko stirnos ir zuikiai.
A. Bružo paklausta, kuriuo iš šių gyvūnų būtų ji pati, atlikėja pasirinko zuikį. Nustebęs tokiu kolegės atsakymu, laidos vedėjas paskelbė norintis būti elniu.
„Aš tai elnias, su tokiais gražiais ragais“, – pagriaumojo jis.
Netrukus laidos herojai susitiko atvažiavusį I. Zasimauskaitės vyrą Simą Grabauską. Juokaudamas A. Bružas pastebėjo, kad Ieva dabar turi vieną vyrą ir du dirbančius vyrus, ir trijulė pajudėjo link darbų.
Vonios kambarys tarsi SPA
Atsivedę į nedidelį vonios kambarį, Simas ir Ieva papasakojo savo viziją šiai vietai. Pasak jų, vonios kambarys turi būti ne apkrautas skalbimo priemonėmis, o tarsi SPA, kur pastovėjęs po dušu 5 minutes tu atsigauni. Bet pagrindinė detalė būtų lubos.
„Man visąlaik norėjosi bambuko lubų. Tai mes nuvažiavome to bambuko“, – išdėstė S. Grabauskas.
A. Bružas lengviau atsikvėpė, pripažindamas, kad galvojo „išsikvietėme bambuką“.
Todėl daugiau nieko nelaukę visi kibo į darbus: nuo putų pripjovimo iki Ievos muzikinio fono dainavimo. Audrius pakėlė netoli padėtas ausines, juokais pasiteiraudamas, ar šias ausines jos vyras naudoja, kai ji ateina irgi pabūti „muzikiniu fonu“.
Darbas darže – kaip meditacija
Tarp darbų laidos herojai išėjo į kiemą, apžiūrėti likusios sklypo dalies. Ten Ievos įrengta daržinė, kurioje dainininkė augina įvairias daržoves. Moteris pripažino, kad šiemet derlius „nebuvo labai geras, nes labai prastas oras buvo, žiauriai daug lietaus“.
Lysves padėjo padaryti 15 atvažiavusių žmonių talka, kadangi atlikėja jau šiemet norėjo čia vasaroti. Bet kadangi dar tebevyksta statybos, ji įsirengė lauko erdvę su darželiu, kur atvažiuoja visko prisiskinti.
I. Zasimauskaitė prisiminė, kad vaikystėje jos tėvai turėjo daržą ir tuo metu manė, kad tai – vargas. Tačiau dabar mato visiškai kitaip – kaip meditaciją.
Ar pavyks trijulei priklijuoti bambuką ant lubų? Kaip atrodo Ievos Zasimauskaitės savomis rankomis tvarkomas sklypas?
Visą laidą ir atsakymus į klausimus žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laidą „Pasidaryk pats“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 9:30 per TV3!
