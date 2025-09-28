Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Audrius Bružas atkreipė dėmesį į vieną įdomią detalę Ievos Zasimauskaitės vonioje: leipo juokais

2025-09-28 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 19:45

Miško apsuptyje dvejus metus atlikėjos Ievos Zasimauskaitės vyro statyta trobelė – pirmasis statinys jų įsigytame žemės sklype, į kurį atvyksta svečių vienai nakčiai pailsėti nuo miesto šurmulio. Dainininkė pasikvietė TV3 laidos „Pasidaryk pats“ vedėją Audrių Bružą pagelbėti su naujo namo apdaila – vonios kambario lubomis.

Miško apsuptyje dvejus metus atlikėjos Ievos Zasimauskaitės vyro statyta trobelė – pirmasis statinys jų įsigytame žemės sklype, į kurį atvyksta svečių vienai nakčiai pailsėti nuo miesto šurmulio. Dainininkė pasikvietė TV3 laidos „Pasidaryk pats“ vedėją Audrių Bružą pagelbėti su naujo namo apdaila – vonios kambario lubomis.

REKLAMA
0

Prieš kibdami į darbus, Ieva aprodė Audriui namelio kiemą, kuriame auga obelys ir dainininkė yra pasėjusi ramunėlių. Kaip pasakojo ant verandos prisėdusi dainininkė, čia taip ramu, kad dažnai apsilanko stirnos ir zuikiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Bružo paklausta, kuriuo iš šių gyvūnų būtų ji pati, atlikėja pasirinko zuikį. Nustebęs tokiu kolegės atsakymu, laidos vedėjas paskelbė norintis būti elniu.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš tai elnias, su tokiais gražiais ragais“, – pagriaumojo jis.

Netrukus laidos herojai susitiko atvažiavusį I. Zasimauskaitės vyrą Simą Grabauską. Juokaudamas A. Bružas pastebėjo, kad Ieva dabar turi vieną vyrą ir du dirbančius vyrus, ir trijulė pajudėjo link darbų.

REKLAMA

Vonios kambarys tarsi SPA

Atsivedę į nedidelį vonios kambarį, Simas ir Ieva papasakojo savo viziją šiai vietai. Pasak jų, vonios kambarys turi būti ne apkrautas skalbimo priemonėmis, o tarsi SPA, kur pastovėjęs po dušu 5 minutes tu atsigauni. Bet pagrindinė detalė būtų lubos.

„Man visąlaik norėjosi bambuko lubų. Tai mes nuvažiavome to bambuko“, – išdėstė S. Grabauskas.

REKLAMA
REKLAMA

A. Bružas lengviau atsikvėpė, pripažindamas, kad galvojo „išsikvietėme bambuką“.

Todėl daugiau nieko nelaukę visi kibo į darbus: nuo putų pripjovimo iki Ievos muzikinio fono dainavimo. Audrius pakėlė netoli padėtas ausines, juokais pasiteiraudamas, ar šias ausines jos vyras naudoja, kai ji ateina irgi pabūti „muzikiniu fonu“.

Darbas darže – kaip meditacija

Tarp darbų laidos herojai išėjo į kiemą, apžiūrėti likusios sklypo dalies. Ten Ievos įrengta daržinė, kurioje dainininkė augina įvairias daržoves. Moteris pripažino, kad šiemet derlius „nebuvo labai geras, nes labai prastas oras buvo, žiauriai daug lietaus“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lysves padėjo padaryti 15 atvažiavusių žmonių talka, kadangi atlikėja jau šiemet norėjo čia vasaroti. Bet kadangi dar tebevyksta statybos, ji įsirengė lauko erdvę su darželiu, kur atvažiuoja visko prisiskinti.

I. Zasimauskaitė prisiminė, kad vaikystėje jos tėvai turėjo daržą ir tuo metu manė, kad tai – vargas. Tačiau dabar mato visiškai kitaip – kaip meditaciją.

Ar pavyks trijulei priklijuoti bambuką ant lubų? Kaip atrodo Ievos Zasimauskaitės savomis rankomis tvarkomas sklypas?

Visą laidą ir atsakymus į klausimus žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Pasidaryk pats“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 9:30 per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų