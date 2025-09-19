Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ledo vonia ir žingsnių programa kopėčiomis: Bružui – netikėti Dzeranovų šeimos išbandymai

2025-09-19 12:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 12:45

Alanas ir Agnė Dzeranovai – žmonės, kuriems sportas yra ne darbas, bet pats tikriausias malonumas. Šeima ne tik tapo tikraisiais sveikos gyvensenos ambasadoriais Lietuvoje, bet ir įrodė, kad toks gyvenimo būdas gali suteikti tiek gerą savijautą bei energiją, tiek tapti pragyvenimo šaltiniu. O šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasidaryk pats“ tuo įsitikins ir vedėjas Audrius Bružas.

„Pasidaryk pats“ laidos akimirkos (nuotr. stop kadras)
5

Alanas ir Agnė Dzeranovai – žmonės, kuriems sportas yra ne darbas, bet pats tikriausias malonumas. Šeima ne tik tapo tikraisiais sveikos gyvensenos ambasadoriais Lietuvoje, bet ir įrodė, kad toks gyvenimo būdas gali suteikti tiek gerą savijautą bei energiją, tiek tapti pragyvenimo šaltiniu. O šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasidaryk pats“ tuo įsitikins ir vedėjas Audrius Bružas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarasis Dzeranovų namuose apsilankys ne šiaip. Kartu su Alanu jis imsis tvarkyti ilgametes tujas, o visas procesas pavirs smagia treniruote!

REKLAMA
REKLAMA

„Pasidaryk pats“ laidos akimirkos
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Pasidaryk pats“ laidos akimirkos

„Sportininkų pora man tikrai sudėliojo žingsnių programą – laipiojant aukštomis kopėčiomis pirmyn atgal, judesio tikrai netrūko“, – juoksis Audrius.

REKLAMA

„Pasakysiu nuoširdžiai – mes su žmona nesame tie, kurie baisiai daug energijos skirtų kažkokiam taip vadinamam agronominiam „kaifui“. Bet, kaip matai, kieme yra kažkokie gamtos kampeliai, kuriuos prižiūri žmona. Turime krūmų bei uogų, kad galėtume pasiskinti. Šiek tiek pasiravime, pašienaujame – stengiamės neapsileisti“, – pasakoja Alanas.

Prakalbo apie sportą

Savo ruožtu A. Bružas prisipažins, kad šiuo gyvenimo etapu sportą buvo kiek primiršęs. Vis dėlto, aktoriui išbandžius įvairų sporto inventorių šeimininkų kieme, Alanui neliks abejonių – su sportu Audrius tikrai nesusipykęs!

REKLAMA
REKLAMA

Jis pakvies Audrių į treniruotes, o laidos pabaigoje pasiūlys dar vieną rimtą iššūkį – ledinę vonią. „Toks grūdinimasis naudingas organizmui: gerina kraujotaką, padeda mažinti riebalus ir suteikia papildomo tonuso“, – aiškins Alanas, pats į vonią su ledukais lipantis kasdien.

Daug kas nustebs, kad, turėdami tris vaikus, Agnė ir Alanas pasirinko gyventi už miesto. Tačiau tai – sąmoningas sprendimas: šeima norėjo turėti nuosavą ežerą ir gyventi itin sveikai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Savo gyvenimą susidėliojau taip, kad kiekvieną dieną, net darbų sūkuryje, visada rasčiau laiko savo malonumui. Man sportas – ne tik laisvalaikis, bet ir gyvenimo džiaugsmas“, – sakys Alanas.

„Jei norite būti energingi ir produktyvūs, sureikšminkite ir planuokite savo poilsio laiką“, – patars jis.

Nuotaikingą pokalbį ir smagius iššūkius pamatysite laidoje „Pasidaryk pats“ – šeštadienį 9:30 val., per TV3.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų