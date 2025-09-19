Ledo vonia ir žingsnių programa kopėčiomis: Bružui – netikėti Dzeranovų šeimos išbandymai

Pastarasis Dzeranovų namuose apsilankys ne šiaip. Kartu su Alanu jis imsis tvarkyti ilgametes tujas, o visas procesas pavirs smagia treniruote!
„Sportininkų pora man tikrai sudėliojo žingsnių programą – laipiojant aukštomis kopėčiomis pirmyn atgal, judesio tikrai netrūko“, – juoksis Audrius.
„Pasakysiu nuoširdžiai – mes su žmona nesame tie, kurie baisiai daug energijos skirtų kažkokiam taip vadinamam agronominiam „kaifui“. Bet, kaip matai, kieme yra kažkokie gamtos kampeliai, kuriuos prižiūri žmona. Turime krūmų bei uogų, kad galėtume pasiskinti. Šiek tiek pasiravime, pašienaujame – stengiamės neapsileisti“, – pasakoja Alanas.
Prakalbo apie sportą
Savo ruožtu A. Bružas prisipažins, kad šiuo gyvenimo etapu sportą buvo kiek primiršęs. Vis dėlto, aktoriui išbandžius įvairų sporto inventorių šeimininkų kieme, Alanui neliks abejonių – su sportu Audrius tikrai nesusipykęs!
Jis pakvies Audrių į treniruotes, o laidos pabaigoje pasiūlys dar vieną rimtą iššūkį – ledinę vonią. „Toks grūdinimasis naudingas organizmui: gerina kraujotaką, padeda mažinti riebalus ir suteikia papildomo tonuso“, – aiškins Alanas, pats į vonią su ledukais lipantis kasdien.
Daug kas nustebs, kad, turėdami tris vaikus, Agnė ir Alanas pasirinko gyventi už miesto. Tačiau tai – sąmoningas sprendimas: šeima norėjo turėti nuosavą ežerą ir gyventi itin sveikai.
„Savo gyvenimą susidėliojau taip, kad kiekvieną dieną, net darbų sūkuryje, visada rasčiau laiko savo malonumui. Man sportas – ne tik laisvalaikis, bet ir gyvenimo džiaugsmas“, – sakys Alanas.
„Jei norite būti energingi ir produktyvūs, sureikšminkite ir planuokite savo poilsio laiką“, – patars jis.
Nuotaikingą pokalbį ir smagius iššūkius pamatysite laidoje „Pasidaryk pats“ – šeštadienį 9:30 val., per TV3.
