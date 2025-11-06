Iš Jurijaus Smorigino – liūdna žinia

Spektaklio autoriai Marius Matulevičius ir Viktorija M. Anängen kūrinį pristatė dar 2009 m., o po penkiolikos metų pertraukos jis buvo iš esmės atnaujintas: sukurti nauji muzikos kūriniai, herojai, kostiumai ir scenografija. Atnaujinta versija 2024–2025 m. keliavo po Lietuvos miestus, o Kauno pasirodymas taps simboliniu atsisveikinimu.
„Tai pasaka apie svajonę, kuri įkvepia tikėti gėriu ir grožiu. Norėjome, kad „Riešutėliai Pelenei“ būtų ne tik spektaklis vaikams, bet ir šventė visai šeimai. Tai kūrinys, kuriame susipina muzika, šokis, vaidyba ir pasakos magija – visa tai, kas leidžia bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės ir pasinerti į šviesos, stebuklo bei vilties pasaulį. Norime, kad žiūrovai iš šio spektaklio išeitų su šypsena, širdyje pajutę tą kalėdinį gerumo spindulį, kuris jungia kartas ir suartina žmones,“ – sako muzikinio spektaklio režisierius ir choreografas Jurijus Smoriginas.
Įspūdinga kūrybinė komanda ir vizualika
Scenoje žiūrovų laukia įspūdinga Lietuvos atlikėjų plejada. Deivydas Norvilas įkūnyja šmaikštų Karalių, Renata Norvilė – išmintingą Karalienę, o Vakarė Jarmalavičiūtė sukuria žavingą ir jautrią Pelenės heroję. Orestas Vyšniauskas tampa charizmatišku Princu, o kaprizingas Pamotės dukras vaidina Ona Mingė Slušnytė ir Danielė Paužaitė. Pačios Pamotės vaidmenį atlieka aktorė ir dainų atlikėja Liucija Nanartavičiūtė.
Princo draugai scenoje Džiugas Karoblis ir Erikas Klincevičius, Juokdarys – šokėjas Michailas Levinas, o Siuvėjas – Leonas Mils.
Maestro Jurijus Smoriginas atlieka Šokių mokytojo vaidmenį, tapdamas vienu iš pagrindinių scenos pasakojimo vedlių. Dirigentą pultą užima Vytautas Lukočius, o gyvą garsinę atmosferą kuria ritmo grupė, kurios nariai: Gintautas Gascevičius (būgnai), Mindaugas Balčiūnas (klavišiniai), Romas Rainys (gitara) ir Darjuš Loznikov (boso gitara).
Scenoje taip pat pasirodys dešimtys jaunųjų šokėjų ir dainininkų, kuriančių gyvą, spalvingą ir pasakišką spektaklio atmosferą.
Žiūrovai išvys daugiau nei 100 išskirtinių kostiumų, puoštų beveik 5 kilogramais „Swarovski“ kristalų, perlų ir krištolo. Įspūdinga scenografija, vaizdo projekcijos ir šviesų sprendimai pavers „Žalgirio“ arenos sceną pasakų karalyste, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikinė estetika.
Pasaka visai šeimai
„Riešutėliai Pelenei“ – tai ne tik istorija apie meilę ir svajonių išsipildymą, bet ir įkvepiantis pasakojimas apie gėrio pergalę prieš pavydą bei drąsą būti savimi. Spektaklis skirtas visai šeimai – tiek mažiesiems, tiek suaugusiesiems, ieškantiems kalėdinės nuotaikos ir šviesos.
„Pasakos mus moko svarbiausių dalykų gyvenime. Pelenės istorijoje kalbama apie tai, kaip svarbu išlikti geru, nuoširdžiu žmogumi – padėti kitiems, nesivaikyti savanaudiškų tikslų ir nepasiduoti puikybei. Gyvenime viskas grįžta – kaip elgiesi su kitais, taip galiausiai atsiliepia ir tau. Kai išlieki doras ir tikras, sėkmė pati tave suranda, o gyvenimas suspindi visomis vaivorykštės spalvomis“, – apie pasakų prasmę pasakoja Renata Norvilė.
Organizatoriai kviečia žiūrovus atvykti šventiškai pasipuošus – „karališku“ stiliumi. Specialiame „Princesių ložės“ sektoriuje lauks staigmenos ir fotosesijos su spektaklio herojais.
„Tai mūsų kalėdinis stebuklas – paskutinis pasirodymas, kuris apjungs viską, ką kūrėme. Bus šviesų, jausmų ir muzikos šventė,“ – sako Jurijus Smoriginas. „Per šį spektaklį norime žiūrovams padovanoti ne tik reginį, bet ir emociją – tą šilumos, gerumo ir tikėjimo jausmą, kurio taip trūksta kasdienybėje. „Riešutėliai Pelenei“ – tai pasaka, kurioje kiekvienas gali atpažinti save: svajones, viltis, kovą su sunkumais ir galiausiai – gėrio pergalę. Todėl šis paskutinis pasirodymas mums ypatingas: tai tarsi padėka visiems, kurie kartu kūrė, žiūrėjo, plojo ir tikėjo.“
Paskutinis muzikinio spektaklio „Riešutėliai Pelenei“ pasirodymas gruodžio 14 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
