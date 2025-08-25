70-metį pasitinkantis Jurijus Smoriginas išdavė ilgaamžiškumo paslaptį: „Man pavyko perlipti per tą sindromą"

„Man šie metai tokie labai gražūs. Dabar esu Kunigiškėse, Menų edukaciniame centre – tai yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vasaros rezidencija. Tai tikra dovana, kurią mokykla gavo dėka direktoriaus Dainiaus Numgaudžio“, – pasakoja aktorius prieš kelias dienas duotame interviu.
Ši vieta J. Smoriginui – ypatinga ne tik dėl savo grožio, bet ir dėl ramybės bei kūrybinės atmosferos, kuri čia tvyro.
„Pastatai stovi tiesiog prie jūros, už kopos. Iš lango matau jūrą – ne iš tolo, o čia pat. Kiekvieną rytą nubėgu ir maudausi.“
Vasaros rezidencijoje suvažiuoja mokiniai, dainininkai, muzikantai, baleto artistai. Dabar kaip tik vyksta baleto stovykla – jau antroji šiemet. Birželį įvyko pirmoji, o rugpjūtį – dar viena, nes Smoriginas pradėjo statyti spektaklį pagal Čiurlionio meno mokyklos užsakymą apie Čiurlionį.
„Spektaklis vadinasi „Laiškai gyvenimui“, premjera bus šių metų gruodžio 11-ąją Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre“, – dalijasi J. Smoriginas.
Vyresni – ne mažiau aktyvūs: Smoriginas apie stereotipus ir gyvenimo energiją
J. Smoriginas apie amžių ir stereotipus kalba atvirai:
„Lietuvoje dažnai girdžiu kalbas, kad žmonės mano amžiaus jau nebetinkami – lyg juos reikėtų iš karto palydėti į senelių namus ar kapus. Šou pasaulyje viskas sukasi aplink jaunystę ir grožį“, – nurodo aktorius.
Jurijus pasakojo, kad dažnai lankosi Italijoje, kur mokosi italų kalbos ir daug keliauja. Ten jis pastebi visiškai kitokį požiūrį į vyresnio amžiaus žmones: net pagyvenę asmenys dirba barmenais ar baristomis, išlieka aktyvūs ir gerbiami.
„Man pavyko perlipti per tą sindromą, kad vyresnis žmogus nieko negali. Anaiptol – vyresnis žmogus gali daug, nes kartu su išsilavinimu ateina ir patirtis“, – dalijasi J. Smoriginas.
Didžiuliai kūrybiniai iššūkiai ir sėkmės džiaugsmas
J. Smoriginas pasakoja, jog šiuos kūrybingus ir sėkmingus metus jį lydėjo ir didelis projektas – miuziklas „Riešutėlių pasaka“, kuriame jis atliko daugybę vaidmenų.
„Šiuos metus pradėjau labai dideliu projektu – miuziklu „Riešutėlių pasaka“. Jį režisavau, kūriau choreografiją, pats atlikau mokytojo vaidmenį ir net dainuoju. Tai buvo itin kūrybingi, sėkmingi, iššūkių kupini metai. Riešutėlių pasaka rodyta didelėse scenose, arenose, gastroliavo Palangoje, Vilniuje, o gruodį vyks pasirodymas Kauno „Žalgirio“ arenoje. Jaučiuosi pagerbtas, kad esu reikalingas tokiose dideliuose projektuose.“
Kaip sako J. Smoriginas, šiemet jam tenka susidurti su ypač dideliais kūrybiniais iššūkiais. Darbas su vaikais ir jaunuoliais, jų gebėjimų derinimas bei unikalaus spektaklio koncepcijos kūrimas – viskas reikalauja ypatingo dėmesio ir atsakomybės.
„Pavyzdžiui, „Laiškai gyvenimui apie Čiurlionį“ – didelis išbandymas. Šie metai paskelbti Čiurlionio metais, todėl daug kas groja, stato spektaklius, rengia koncertus. Norisi atrasti savo veidą, koncepciją, kad kūrinys išsiskirtų. Mano kolegė Andželika Cholina taip pat išleido spektaklį apie Čiurlionį, tad man dar svarbiau rasti savitą poziciją. Be to, statau spektaklį Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus auklėtiniams – vaikams nuo 9 iki 19 metų“, – atviravo J. Smoriginas.
Šiemet minimos ne tik 150-osios Čiurlionio gimimo metinės, bet ir pačios mokyklos šimtmetis.
„Būtina parodyti auklėtinių lygį – juk jie būsimi profesionalūs baleto artistai. Tai labai didelis profesinis rebusas: reikia dirbti su pradedančiaisiais ir su labai pažengusiais, suvaldyti visą jų talentą ir galimybes“, – sako J. Smoriginas.
Iš kurorto į kurortą: kūryba ir poilsis ranka rankon
Šiemet aktorius ne tik atidavė daug jėgų miuziklui, bet ir nemažai keliavo – po intensyvaus darbo su „Riešutėlių pasaka“ jis išvyko į Italiją, o grįžęs kūrė choreografiją Kunigiškėse.
„Kai tik užbaigiau „Riešutėlių pasaką“, gegužę pusantro mėnesio buvau Italijoje. Grįžęs dirbau Kunigiškėse, kūriau choreografiją vaikams. Birželį – intensyvus darbas, po jo vėl liepos mėnesį išvykau į Italiją, o paskui grįžau atgal į Kunigiškes. Galėčiau sakyti: iš kurorto į kurortą“, – juokauja J. Smoriginas.
J. Smoriginas sako, kad jam visada svarbu suderinti darbą su poilsiu.
„Nuo senų laikų taip – kai dirbau Klaipėdos muzikiniame teatre vyriausiuoju baletmeisteriu, rugpjūtį vykdavo festivaliai. Reikėdavo pastatyti spektaklį, o šalia buvo jūra, paplūdimys.“
Menininkas priduria, kad toks darbo ir poilsio ritmas jam teikia energijos ir įkvėpimo kūrybai.
„Man patinka toks ritmas – kūryba kartu su poilsiu. Nemoku tiesiog gulėti be veiklos – man reikia, kad smegenys dirbtų, vyktų kūrybinis procesas. Todėl ir dabar man sunku sustabdyti kūrybinę veiklą – viduje dar daug jaunystės energijos, svajonių ir kūrybos.“
Gimtadienis – kelionė su šeima
Jubiliejinį gimtadienį J. Smoriginas pasitiks su šeima.
„Gimtadienį švęsiu labai gražiai. Kai tik baigsis kūrybinė stovykla Kunigiškėse, automobiliu su sūnumi ir žmona važiuosime į Frankfurtą pas dukrą, kuri ten vadovauja Max Mara parduotuvei. O iš Frankfurto – į Strasbūrą“, – apie gimtadienio planus pasakoja J. Smoriginas.
Jis taip pat priduria, kad jam labai artima prancūzų kalba ir kultūra, todėl kalba prancūziškai. Vis dėlto gimtadienio kelionei pasirinko ne Paryžių, o Strasbūrą.
„Anksčiau dažniausiai važiuodavau į Paryžių, bet atradome Strasbūrą – pusiau prancūzišką, pusiau olandišką miestą su kanalais, labai jaukų. Ten visa šeima švęsime mano jubiliejų“, – pridūrė aktorius.
Anot Jurijaus, gimtadienio tradicija yra tokia, kad nemėgsta švęsti savo gimtadienio namuose.
„Mano tradicija – niekada nešvęsti namuose. Nemėgstu stalų, didelių vakarėlių – tai tik pinigų išmetimas. Geriausia šventė – išvyka su artimaisiais. Ne visi gali prisidėti, bet kas gali – važiuoja. Lygiai taip švenčiame ir žmonos gimtadienius – išvažiuojame iš Lietuvos, kelionė mums yra pati gražiausia dovana.“
Aktoriaus teigimu, 70-metis jam atnešė ne tik brandą, bet ir dar daugiau energijos bei kūrybinių sumanymų.
„Kaip sakoma, žmogus planuoja, o Dievulis pakoreguoja. Džiaugiuosi, kad sulaukiau 70-ies, turiu energijos, svajonių, planų. Bet aš neturiu teisės planuoti – viskas priklauso nuo aukštesnės jėgos“, – atvirauja J. Smoriginas.
Vis dėlto priduria, jog į Dievą netiki, bet tiki, kad egzistuoja kažkas didelis ir nematomas, nuo ko priklausome, todėl džiaugiasi kiekvienu pasiūlymu – tiek dideliu, tiek mažu.
