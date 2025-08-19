Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

90-ąjį gimtadienį mininčiai Jūratei Norvaišienei – jautrus gestas

2025-08-19 16:42
2025-08-19 16:42

Gydytoja bei nusipelniusi šokių trenerė Jūratė Norvaišienė mini ypatingą jubiliejų. Elegancija spindinti moteris rugpjūčio 19 dieną švenčią 90-ąjį gimtadienį.

1

Lietuvos sportinių šokių federacija“ pasidalijo šiltu sveikinimu, skirtu ilgametei šokių trenerei J. Norvaišienei.

Jūratė Norvaišienė
FOTOGALERIJA. Jūratė Norvaišienė

Gimimo diena

„Lietuvos sportinių šokių federacija“ savo „Facebook“ paskyroje pasveikino Jūratę gražaus jubiliejaus proga.

„Sveikiname ilgametę sportinių šokių klubo „Sūkurys“ vadovę, pedagogę ir šokių pasaulio legendą Jūratę Norvaišienę su ypatingu 90-uoju jubiliejumi!

Tegul ši ypatinga diena būna kupina šilumos, artimųjų meilės ir džiaugsmingų akimirkų.

Linkime sveikatos, ramybės bei daug šokių kupinų dienų! Jūs esate įkvėpimas ir pavyzdys visiems šokėjams“, – socialiniame tinkle jautriai rašė „Lietuvos sportinių šokių federacija“.

