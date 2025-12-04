Alanas Chošnau apie „Oro uosto dainą“ ir naują veiklą: „Planai keičiasi greičiau nei skrydžių tvarkaraštis“

Plačiau apie tai A. Chošnau papasakojo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“.
„Ši daina gimė iš tų akimirkų, kai atrodo, kad tavo mintys užstrigusios, o planai keičiasi greičiau nei skrydžių tvarkaraštis“, – sako Alanas.
Jis pabrėžia, kad ši daina nėra joks „valstybinis užsakymas“ ar reakcija į konkrečius įvykius, bet ji idealiai tinka šio meto situacijai, kai oro uostų trikdžiai tampa nemalonia realybe:
„Tai absoliučiai ne valstybinis užsakymas, tiesiog smagi daina, kuri mane labai taikliai aplankė dar iki hibridinių atakų, bet dabar tikiu, kad ji gal nors šiek tiek pakels nuotaiką oro uostuose stringantiems žmonėms“, – kalba atlikėjas.
Dainos tekstas puikiai iliustruoja šiuolaikinio keliautojo būseną: „Labas rytas, lėktuvai, viso gero, namai“, kuri kviečia naujam nuotykiui. Kviečiame pasiklausyti dainos ir pasižiūrėti vaizdo klipą, kuriame Alaną, panašu, išvysite neįprastame amplua.
Pasinėrė į naują veiklą
Laidoje „Kažkas naujo“ A. Chošnau plačiau papasakojo ir apie savo rašomą romaną, pagrįsta tikrais gyvenimo įvykiais. Knyga „Tarp dviejų krantų“ prasideda nuo Alano tėvo gimtinės Irako Kurdistane (senelis, tėvas, giminės Irake), tėvo Ibrahimo ugningo charakterio ir nuotykių Irako politiniame chaose prieš įsigalint Sadamui Huseinui, iki tėvų (dar studentų) meilės pažinties Vilniuje, Alano ir jo sesės Gretos gimimo, spalvingos jų vaikystės Bagdade ir skaudaus atvykimo ir pasilikimo gyventi Vilniuje dėl ankstyvos mamos mirties bei vienišo paauglio kelionės į muziką nuo šio momento.
Knygoje – daug istorinių linijų, politinių režimų, likimų, spalvų, skonių ir daug mūsų Vilniaus istorijos atkarpų Alano akimis ir patyrimais. Šis romanas bus išleistas kitais metais rudenį – Kalėdoms.
Visą pokalbį su A. Chošnau išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
