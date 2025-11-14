Solinę karjerą pradėjusi „Man-go“ narė Gabija – apie muzikos ir psichologijos ryšį: ir terapeutams reikia terapijos

Kaip atrodė debiutinės dainos „Žalias obuolys“ kūrybos procesas, ji kalbėjo naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Kažkas naujo“.
Dainininkę muzika lydėjo ilgą laiką: dainavo popchore, mokėsi groti gitara studijoje, kur mokytojas skatino savo mokinius kurti. Kaip pripažino G. Sruogiūtė-Stašienė, jau tuomet pastebėjo, kad kūryba jai yra tarsi terapija.
Stalčiuose gulėti paliktos pirmosios dainos taip kol kas ir neišvydo šviesos, nes atlikėja nerasdavo tinkamo laiko, kada pasidalinti savo kūryba su pasauliu. Net ir šia daina pasidalinti buvo psichologiškai sunku: Gabeta negalėjo gyvai susitikusi su žmogumi matyti jo reakcijų, tad įrašą „prasiųsdavo“ artimiesiems, kurie pakomentuodavo apie jos gerumą.
Dvejų asmenybių lipdinys
G. Sruogiūtė-Stašienė yra ir psichologė, pati jau 7-erius metus einanti į terapiją. Atlikėja papasakojo, kad muzikos ir psichologijos sritys jai atrodė kaip du atskiri pasauliai.
„Man labai ilgą laiką atrodė, kad jos tokios skirtingos ir kad man reikia pasirinkti vieną. Bet šiandien aš manau, kad jos tikrai viena kitą papildo ir atrodo, kad mano daina būtent ir yra tų dviejų skirtingų asmenybių bendras darinys, lipdinys“, – sričių dermę kūrybiniame procese atpasakojo ji.
Bet prieš metus, kai atlikėja paklausė terapeutės, gal jau vertėtų sustabdyti apsilankymus, ši sutiko, bet pirma dainininkė turi išleisti dainą. Kaip su šypsena dalinosi atlikėja, „Žalias obuolys“ kaip tik išjudino daug emocijų ir turinio terapijos sesijoms, tad jos apsilankymai terapijoje dar nėra pasibaigę. Ir nežinia, kada pasibaigs, nes ir terapeutams reikia terapijos, juokavo ji.
Simbolių pripildytas „Žalias obuolys“
Vis dėlto knieti klausimas: apie ką yra debiutinis „Žalias obuolys“?
Atlikėja pasidalijo, kad vien obuolys turi labai daug reikšmių. Pagrindinės jų yra viso pradžia, vaikystė, naujumas, tyrumas. Dainoje ji apvelgia žmogaus gyvenimą iš nostalgiškos ir laisvos vaikystės pusės.
„Aš esu labai nostalgiškas žmogus, visada turėjau tokius etapus savo gyvenime ir dar tebeturiu. Kai buvau maža, jau tada man atrodė baisu, kad mes mirsime. Tada, kai tapau paauglė, pradėjau gedėti savo vaikystės. Kai tapau jaunuole, pradėjau gedėti savo paauglystės. Ir dabar, kai esu suaugusi, tai kažkiek gedžiu jaunystės“, – atviravo Gabeta.
Obuolį galima matyti ir kaip moteriškumo, gyvenimo ciklo, trapumo simbolį.
„Atsikandi ir gyvenimo kąsnis tau duotas, kurį sukramtai ir jis prabėga“, – teigė atlikėja.
Obuolio ženklai, pasirodo, sekioja dainininkę ir realiame gyvenime. Kaip štai lankomos terapeutės kabinete ant sienos kabo paveikslas su obelimi ir dvejais obuoliukais, o jos pačios klientė netikėtai dovanų atnešė 3 obuoliukus iš savo sodo. Tai dainininkė priima kaip ženkla iš visatos, kad eina teisingu keliu.
