Atlikėja Kotryna Juodzevičiūtė pristato jautrią dainą: išgirskite pirmieji

„Šia daina siekiu atkreipti dėmesį į psichinę sveikatą. Dainoje daug metaforų, kurios atspindi skausmą, vienatvę, vilties stoką, net Stokholmo sindromą.
Pavadinimas „Your Favorite Color Is Black“ simbolizuoja depresija sergančio žmogaus pasaulėvoką. Noriu paskatinti žmones labiau rūpintis tiek savimi, tiek vieni kitais“, – apie dainos idėją pasakoja Kotryna.
Pasiruošimas – Rumunijos kalnuose
Anot atlikėjos, viena didžiausių šiuolaikinio jaunimo problemų – informacijos perteklius ir socialinių tinklų įtaka:
„Socialinės medijos daro didžiulę įtaką - nuo to, kaip matome savo išvaizdą, iki to, ką galvojame apie meną ar politiką. Ironiška, bet negatyvą internete dažnai skleidžia vyresni žmonės – tai koks pavyzdys lieka jaunimui?
Visi šie dalykai daro įtaką mūsų emocinei būsenai. Patyčias turime stabdyti, o patys – išlikti stiprūs ir sąmoningi.“
Dainos vizualinei daliai Kotryna taip pat skyrė daug dėmesio. Netikėta fotosesija įvyko Rumunijos kalnuose, kelionės metu:
„Susitikau fotografus Ievą Bernatotytę ir Duartę Silvą visiškai atsitiktinai ir spontaniškai nusprendėme padaryti šios dainos fotosesiją. Nuotraukose pozuoju su stalo futbolo stalu, o žaidžiu viena – taip siekiau atkreipti dėmesį į vienišumo jausmą.
Tą stalą teko nešti greitkeliu, tad žmonės sustodavo, fotografuodavo, klausdavo, ką darome. Tikrai neeilinis nuotykis“, – šypsosi Kotryna.
Kūrinio prodiusavime atlikėjai talkino Vaiper Vitalijus ir Jonas Drema. Kotryna tikina, jog artimiausiu metu klausytojai sulauks daugiau naujienų – tiek naujų dainų, tiek pasirodymų gyvai su jos grupe.
