  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėja Kotryna Juodzevičiūtė pristato jautrią dainą: išgirskite pirmieji

2025-10-15 11:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 11:40

Kotryna Juodzevičiūtė pristato naują kūrinį „Your Favorite Color Is Black“, kuriame atvirai kalba apie psichinės sveikatos svarbą, emocinį skausmą ir vienatvę. Daina, kupina simbolių ir metaforų, kviečia atkreipti dėmesį į tai, kaip su psichologiniais sunkumais susiduria ne tik sergantieji, bet ir jų artimieji.

Kotryna Juodzevičiūtė (Nuotr. spaudos pranešimo)
5

Kotryna Juodzevičiūtė pristato naują kūrinį „Your Favorite Color Is Black", kuriame atvirai kalba apie psichinės sveikatos svarbą, emocinį skausmą ir vienatvę. Daina, kupina simbolių ir metaforų, kviečia atkreipti dėmesį į tai, kaip su psichologiniais sunkumais susiduria ne tik sergantieji, bet ir jų artimieji.

0

„Šia daina siekiu atkreipti dėmesį į psichinę sveikatą. Dainoje daug metaforų, kurios atspindi skausmą, vienatvę, vilties stoką, net Stokholmo sindromą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavadinimas „Your Favorite Color Is Black“ simbolizuoja depresija sergančio žmogaus pasaulėvoką. Noriu paskatinti žmones labiau rūpintis tiek savimi, tiek vieni kitais“, – apie dainos idėją pasakoja Kotryna.

Kotryna Juodzevičiūtė
FOTOGALERIJA. Kotryna Juodzevičiūtė

Pasiruošimas – Rumunijos kalnuose

Anot atlikėjos, viena didžiausių šiuolaikinio jaunimo problemų – informacijos perteklius ir socialinių tinklų įtaka:

„Socialinės medijos daro didžiulę įtaką - nuo to, kaip matome savo išvaizdą, iki to, ką galvojame apie meną ar politiką. Ironiška, bet negatyvą internete dažnai skleidžia vyresni žmonės – tai koks pavyzdys lieka jaunimui?

Visi šie dalykai daro įtaką mūsų emocinei būsenai. Patyčias turime stabdyti, o patys – išlikti stiprūs ir sąmoningi.“

Dainos vizualinei daliai Kotryna taip pat skyrė daug dėmesio. Netikėta fotosesija įvyko Rumunijos kalnuose, kelionės metu:

„Susitikau fotografus Ievą Bernatotytę ir Duartę Silvą visiškai atsitiktinai ir spontaniškai nusprendėme padaryti šios dainos fotosesiją. Nuotraukose pozuoju su stalo futbolo stalu, o žaidžiu viena – taip siekiau atkreipti dėmesį į vienišumo jausmą.

Tą stalą teko nešti greitkeliu, tad žmonės sustodavo, fotografuodavo, klausdavo, ką darome. Tikrai neeilinis nuotykis“, – šypsosi Kotryna.

Kūrinio prodiusavime atlikėjai talkino Vaiper Vitalijus ir Jonas Drema. Kotryna tikina, jog artimiausiu metu klausytojai sulauks daugiau naujienų – tiek naujų dainų, tiek pasirodymų gyvai su jos grupe.

