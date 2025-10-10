Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi 76-erių Ala Pugačiova stulbina: jaunatviškumo pavydėtų dažnas

2025-10-10 09:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 09:44

Žinoma Rusijos dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą po savo plačiai nuskambėjusio interviu pasirodė viešumoje. Kartu su savo vyru, šoumenu Maksimu Galkinu, ji apsilankė spektaklyje „Lagaminas“, kuris buvo rodomas spalio 7 dieną Limasolyje, Kipre.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (nuotr. Instagram)

Žinoma Rusijos dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą po savo plačiai nuskambėjusio interviu pasirodė viešumoje. Kartu su savo vyru, šoumenu Maksimu Galkinu, ji apsilankė spektaklyje „Lagaminas“, kuris buvo rodomas spalio 7 dieną Limasolyje, Kipre.

6

Vykusio spektaklio nuotraukos ir vaizdo įrašai iš renginio buvo paskelbti „Instagram“ platformoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išvyko iš Latvijos

Nors žinoma, kada vyko spektaklis, kada Pugačiova ir Galkinas išvyko iš Latvijos ir atvyko į Kiprą. Viena iš spektaklio žiūrovių savo „Instagram“ istorijoje pasidalijo įspūdžiais, teigdama, kad žvaigždžių poros pasirodymas jai buvo visiška staigmena:

„Jei man kas nors kada nors būtų pasakęs, kad sėdėsiu tame pačiame teatre, vos keliomis eilėmis nuo jų, kad gyvensime tame pačiame mieste, o mūsų vaikai lankys tą pačią mokyklą“.

Primename, kad rezonansiniame interviu Ala Pugačiova atvirai išsakė savo nuomonę apie Vladimirą Putiną, viešai kreipėsi į jį ir atskleidė tikrąją priežastį, kodėl kartu su šeima paliko Rusiją karo prieš Ukrainą pradžioje.

Realybei parodykit
Realybei parodykit
2025-10-10 09:53
O ne per visokius fotosopus
Atsakyti
f
f
2025-10-10 09:53
kam jus ja taip daznai kisate
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
