Viešumoje pasirodžiusi 76-erių Ala Pugačiova stulbina: jaunatviškumo pavydėtų dažnas

Vykusio spektaklio nuotraukos ir vaizdo įrašai iš renginio buvo paskelbti „Instagram“ platformoje.
Išvyko iš Latvijos
Nors žinoma, kada vyko spektaklis, kada Pugačiova ir Galkinas išvyko iš Latvijos ir atvyko į Kiprą. Viena iš spektaklio žiūrovių savo „Instagram“ istorijoje pasidalijo įspūdžiais, teigdama, kad žvaigždžių poros pasirodymas jai buvo visiška staigmena:
„Jei man kas nors kada nors būtų pasakęs, kad sėdėsiu tame pačiame teatre, vos keliomis eilėmis nuo jų, kad gyvensime tame pačiame mieste, o mūsų vaikai lankys tą pačią mokyklą“.
Primename, kad rezonansiniame interviu Ala Pugačiova atvirai išsakė savo nuomonę apie Vladimirą Putiną, viešai kreipėsi į jį ir atskleidė tikrąją priežastį, kodėl kartu su šeima paliko Rusiją karo prieš Ukrainą pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!