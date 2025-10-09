Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kantri muzikos žvaigždė Dolly Parton sureagavo į pasklidusius gandus

2025-10-09 18:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 18:13

79 metų kantri muzikos žvaigždė Dolly Parton pakomentavo naujausius gandus apie savo sveikatą. „Dar nemiriau“, – rašė ji prie dviejų minučių trukmės vaizdo įrašo, kurį paskelbė savo paskyrose socialiniuose tinkluose.

Dolly Parton (nuotr. SCANPIX)

79 metų kantri muzikos žvaigždė Dolly Parton pakomentavo naujausius gandus apie savo sveikatą. „Dar nemiriau“, – rašė ji prie dviejų minučių trukmės vaizdo įrašo, kurį paskelbė savo paskyrose socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
1

„Tiesiog sklando daug gandų. Bet pagalvojau, kad jei tai išgirsite iš manęs, žinosite, kad man viskas gerai, – teigė D. Parton vaizdo įraše. – Dar nesu pasirengusi mirti. Nemanau, kad Dievas su manimi baigė. O aš dar nebaigiau savo darbo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Parton praėjusį mėnesį dėl sveikatos problemų atšaukė gruodį planuotus koncertus Las Vegase. Ji smulkmenų nepateikė, tačiau atskleidė, kad, patarta medikų, turi gydytis.

REKLAMA
REKLAMA

Nerimą po to sukėlė ir atlikėjos jaunesnės sesers raginimas: ji prašė D. Parton gerbėjus kartu melstis už ją.

REKLAMA

„Praėjusią naktį visiškai nemiegojau ir meldžiausi už savo seserį Dolly“, – rašė Freida Parton. Kitame įraše ji jau švelnino situaciją ir teigė: „Nenorėjau nieko gąsdinti ar kad tai skambėtų taip rimtai“.

Nepaisant to, tai galėjo paskatinti D. Parton pateikti paaiškinimą. „Visi galvoja, kad sergu labiau nei iš tikrųjų. Negi atrodau serganti?“ – klausė ji įraše. Ji teigė norinti nuraminti visus, kurie nerimauja ir pabrėžė vertinanti visas maldas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų