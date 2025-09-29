Paulinos Paukštaitytės gerbėjams – džiugi žinia

P. Paukštaitytės dainos „Pasilik praeity“, „Jei gyvenčiau mėnuly“, „Į širdelę įkritai“, „Bučiuok“, „Įsimylėjau“ perklausytos milijonus kartų. Paskatinta kūrybinės komandos ir gerbėjų atlikėja nusprendė: dabar yra pats geriausias laikas pakviesti klausytojus į vietą, kurioje viskas skamba didingiau. Didžiausia šalies arena niekada nebuvo karjeros tikslas, o labiau svajonė, kurią tikėjosi vieną dieną įgyvendinti.
„Muzika prarastų širdį, jei viską darytume vien dėl skaičių, tačiau meluočiau sakydama, kad niekada negalvojau apie tokio masto koncertą. Tai vieta, kurioje galiu išpildyti visas kūrybines ambicijas. Šokėjai, šou elementai, specialieji efektai ir nauja muzika – tai tik keletas detalių, ką galėsite išvysti koncerte. Jaučiuosi labai laiminga, kad galiu daryti tai, kuo besąlygiškai degu“, – sako atlikėja.
Koncerte lauks svarbios detalės
Nors Paulinai tik 24-eri, scenoje ji nuo mažų dienų. Koncerte bus prisimintas ilgas dainininkės karjeros kelias ir tai, kiek laiko bei pastangų prireikė, kad ateitų iki šio taško. Nors siekiant muzikinės svajonės pasitaikė ir nedidelių nuopolių, o kartais pritrūkdavo pasitikėjimo savimi, tikslas visada buvo vienas – pasiekti žmonių širdis.
Pasisemti kūrybinių idėjų P. Paukštaitytė išvyksta į Los Andželą, kur stebės Dua Lipos, Shawn'o Mendeso, Bensono Boone'o ir kitų atlikėjų koncertus. Kartu su dainininke dirbančios komandos tikslas – sukurti šou, kuris nenusileistų pasaulinio lygio pasirodymams.
„Noriu surengti pasirodymą, kuris mažajai Paulinai būtų įkvėpimas niekada neišsižadėti savo svajonės. Augant Lietuvoje nebuvo tokios merginos atlikėjos, į kurią būčiau galėjusi lygiuotis. Šiandien mano tikslas skleisti kokybę ir tikrumą, kuris įkvėptų. Tiesą pasakius, sunku suvokti, kaip greitai viskas auga – tiek aš, tiek mano muzika. Šis koncertas man yra itin svarbus karjeros taškas“, – džiaugiasi dainininkė.
Didžiausias karjeroje Paulinos Paukštaitytės koncertas įvyks balandžio 16-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina bilietai.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!