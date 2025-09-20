„Mango“ grupės narė Rima Petrauskytė sužibėjo: pasidalino kadrais pajūryje

Rima Petrauskytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais prie jūros. Šiais kadrais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Saulėti ir šilti kadrai
Žinoma dainininkė bei grupės „Mango“ narė Rima Petrauskytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino saulėtais bei šiltais kadrais.
Moteris šiuose kadruose užfiksuota prie jūros, kuri matosi horizonte, už jos nugaros. Taip pat keliose nuotraukose matomas pušynas, esantis šalia vandens.
Rima nuotraukose pakeitė tris įvaizdžius, o jų spalvos – gamtos: žalia, juoda bei šviesiai ruda.
Moteris pasidalinusi nuotraukomis, greta jų rašo:
„Be galo lengva fotografuotis pajūryje. Čia mano namai, viskas artima, sava…
O jūra tarsi ištikima bičiulė – visada laukianti, priimanti, suprantanti, išklausanti, sugerianti…
Kiekviena fotosesija užfiksuoja mus kažkuriame gyvenimo etape ir šios nuotraukos man tyliai kužda, kad aš pati esu savo namai“.
