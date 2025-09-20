Kalendorius
„Mango“ grupės narė Rima Petrauskytė sužibėjo: pasidalino kadrais pajūryje

2025-09-20 16:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 16:40

Nors vasara jau baigėsi, tačiau žinoma dainininkė ir grupės „Mango“ narė Rima Petrauskytė pasidalino saulėtais ir šiltais kadrais, kurie yra vienoje gražiausių vietų Lietuvoje – prie jūros.

Rima Petrauskytė (Nuotr. Devynios Jūros Photography ir @yours__photography__ )
8

Nors vasara jau baigėsi, tačiau žinoma dainininkė ir grupės „Mango“ narė Rima Petrauskytė pasidalino saulėtais ir šiltais kadrais, kurie yra vienoje gražiausių vietų Lietuvoje – prie jūros.

0

Rima Petrauskytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais prie jūros. Šiais kadrais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Rima Petrauskytė fotosesijoje prie jūros
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rima Petrauskytė fotosesijoje prie jūros

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saulėti ir šilti kadrai

Žinoma dainininkė bei grupės „Mango“ narė Rima Petrauskytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino saulėtais bei šiltais kadrais.

View this post on Instagram

A post shared by Rima Petrauskytė (@petrauskyterima.official)

Moteris šiuose kadruose užfiksuota prie jūros, kuri matosi horizonte, už jos nugaros. Taip pat keliose nuotraukose matomas pušynas, esantis šalia vandens.

Rima nuotraukose pakeitė tris įvaizdžius, o jų spalvos – gamtos: žalia, juoda bei šviesiai ruda.

Moteris pasidalinusi nuotraukomis, greta jų rašo:

„Be galo lengva fotografuotis pajūryje. Čia mano namai, viskas artima, sava…

O jūra tarsi ištikima bičiulė – visada laukianti, priimanti, suprantanti, išklausanti, sugerianti…

Kiekviena fotosesija užfiksuoja mus kažkuriame gyvenimo etape ir šios nuotraukos man tyliai kužda, kad aš pati esu savo namai“.

