Gimtadienį švenčia Liveta Kazlauskienė: dukra Ingrida skyrė jautrius žodžius

Liveta Kazlauskienė, žinoma dainininkė, švenčia 61-ąjį gimtadienį. Dukra Ingrida mamai skyrė jautrų sveikinimą socialiniuose tinkluose, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Skyrė jautrius žodžius mamai
Livetos Kazlauskienės gimtadienio proga, dukra Ingrida savo socialiniuose tinkluose pasidalino sveikinimu mamai.
Ingrida savo sveikinime mamai rašė:
„Šiandien, rugsėjo 20-ąją, savo gimimo dieną švenčia mano brangiausia ir nuostabiausia mama – Liveta Kazlauskienė.
Brangi mamyte,
Šiandien – Tavo diena, kai visas pasaulis tampa šviesesnis, nes jame esi tu. Daliniesi savo širdies šviesa ir jos šiluma neskaičiuodama, nematuodama ir nei lašelio negailėdama – tiesiog visą, tiek, kiek telpa tavo širdies begalybėje, kad tik visiems užtektų ir būtų gera.
Tu – ne tik man mylimiausia mama, bet ir žmogus, kuris savo kūryba, dainomis bei širdies šiluma paliečia tiek daug žmonių. Tavo meilė, atvirumas ir nuoširdumas yra ta galia, dėl kurios tave myli visi, kurie tave pažįsta ar bent kartą yra palytėti tavo balso.
Ačiū tau už tai, kad daliniesi savo pasakišku ir švelnumo kupinu pasauliu.
Labai tave myliu! Būk sveika ir laiminga!
Tegul žmonių meilės jūra tave vis užlieja šilčiausiomis bangomis!
Tegul skamba muzika, dainos, žydi gražiausi gėlių žiedai!
Tegul gyvenimas tau dovanoja viską, ką gali suteikti žmogui nuostabiausio!
Tesaugo tave Dievas, mūsų kūrėjas
Su didžiausia meile, dėkingumu sveikinu tave su gimimo diena!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!