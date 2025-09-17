Dainininkė Evgenya Redko įsiamžino fotosesijoje: vietą pasirinko ne atsitiktinai

Evgenya Redko savo socialiniuose tinkluose pasidalino įspūdingais kadrais, kuriais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Fotosesijos vieta – ne atsitiktinė
Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino įspūdingais kadrais, kuriuose ji matoma ant stogo, tačiau ši vieta visiškai ne atsitiktinė.
Stogas, ant kurio stovi atlikėja – Žalgirio arena. Čia Evgenya sudrebins Kauną jau balandžio 4 dieną ir surengs įspūdingą šou.
Greta nuotraukų moteris rašo:
„Nuo šio stogo beveik galėjau matyti savo mamos namus. Apskritai visas Kaunas man yra labai artimas. Kadaise (ir netgi ne taip seniai) dainavau šio miesto gatvėse: Laisvės alėjoje, Kauno Senamiestyje, vietiniuose baruose...
Vėliau gyvenimas man padovanojo daug progų pasirodyti pačioje Žalgirio arenoje.
O jau 04.04 pagaliau čia įvyks ir mano solinis šou, į kurį einu “all in”: kupina jausmo, aiškios vizijos ir žinojimo, kad viskam yra savas laikas“.
