TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkė Evgenya Redko įsiamžino fotosesijoje: vietą pasirinko ne atsitiktinai

2025-09-17 19:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 19:10

Žinoma Lietuvos atlinėka Evgenya Redko nuolat gerbėjus stebina įmantriais ir įdomiais kadrais, tačiau šį kartą moteris įsiamžino dar vienoje fotosesijoje, tik vieta jai – visiškai ne atsitiktinė.

Evgenya Redko (Nuotr. Justino Auškelio ir @monikamatilda_)
6

0

Evgenya Redko savo socialiniuose tinkluose pasidalino įspūdingais kadrais, kuriais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Evgenya Redko
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Evgenya Redko

TAIP PAT SKAITYKITE:

Fotosesijos vieta – ne atsitiktinė

Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino įspūdingais kadrais, kuriuose ji matoma ant stogo, tačiau ši vieta visiškai ne atsitiktinė.

Stogas, ant kurio stovi atlikėja – Žalgirio arena. Čia Evgenya sudrebins Kauną jau balandžio 4 dieną ir surengs įspūdingą šou.

Greta nuotraukų moteris rašo:

„Nuo šio stogo beveik galėjau matyti savo mamos namus. Apskritai visas Kaunas man yra labai artimas. Kadaise (ir netgi ne taip seniai) dainavau šio miesto gatvėse: Laisvės alėjoje, Kauno Senamiestyje, vietiniuose baruose...

Vėliau gyvenimas man padovanojo daug progų pasirodyti pačioje Žalgirio arenoje.

O jau 04.04 pagaliau čia įvyks ir mano solinis šou, į kurį einu “all in”: kupina jausmo, aiškios vizijos ir žinojimo, kad viskam yra savas laikas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

