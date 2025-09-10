Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Paaiškėjo, kiek teks pakloti už bilietus į didžiausią Evgenyos Redko koncertą

2025-09-10 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 12:55

Evgenyos Redko gerbėjai turėtų suklusti – startavo vieša prekyba bilietais į didžiausią atlikėjos koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Evgenyos Redko gerbėjai turėtų suklusti – startavo vieša prekyba bilietais į didžiausią atlikėjos koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje.

REKLAMA
3

E. Redko koncertas Kaune įvyks 2026 m. balandžio 4 d.

Kaip skelbiama, tokia data pasirinkta neatsitiktinai.

Evgenya Redko
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Evgenya Redko

Paaiškėjo bilietų kainos

„Ji žymi begalybę. Atgimimą. Šventę. Tą vakarą Žalgirio arena virs vieta, kurioje muzika, vaizdas ir emocija susipins į vieną daugialypę patirtį“, – rašoma bilietai.lt platformoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norint įsigyti bilietus į didžiausią E. Redko koncertą, teks pakloti mažiausiai 50 eurų – tiek kainuoja pigiausias bilietas stovimame parteryje.

REKLAMA
REKLAMA

Tie, kurie koncerto metu norės mėgautis geresnėmis vietomis, už bilietus turės sumokėti nuo 50 iki 80 eurų.

REKLAMA

Brangiausio bilieto kaina – 86 eurai. Įsigijusieji bilietą už šią sumą, koncertą galės stebėti Ramirent Premium klubo vietose su staliukais. 

Evgenya Redko kviečia į koncertą

Skelbiama, kad E. Redko kviečia į savo didžiausią šou karjeroje, kurio pradžią pajusite dar prieš įsižiebiant scenos šviesoms. Per muziką ir vaizdą esate kviečiami į kelionę. Nuo seniausių laikų ir protėvių išminties iki šių dienų inovacijų ir skambesio.

REKLAMA
REKLAMA

Scenoje susilies trys E. Redko kūrybiniai etapai – albumai „Deivės“, „SOS“ ir rudenį pasirodysianti naujausiasis „Planeta“. Per dainas ji papasakos istoriją, o kiekviena daina taps tos istorijos dedamoji, turinti savo unikalų scenarijų, šviesą ir emociją.

Ištikimiausiems gerbėjams jau žinoma, kad kiekvienas E. Redko solinis koncertas yra iki smulkmenų išdirbtas šou. O „Žalgirio Arenos“ pasirodymas žada sudėti visus taškus ant i ir visą sukauptą patirtį netgi padvigubinti.

Tai yra atlikėjos kvietimas švęsti naują pradžią. Pavasarį. Vienas kitą. Gyvenimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų