Paaiškėjo, kiek teks pakloti už bilietus į didžiausią Evgenyos Redko koncertą

E. Redko koncertas Kaune įvyks 2026 m. balandžio 4 d.
Kaip skelbiama, tokia data pasirinkta neatsitiktinai.
Paaiškėjo bilietų kainos
„Ji žymi begalybę. Atgimimą. Šventę. Tą vakarą Žalgirio arena virs vieta, kurioje muzika, vaizdas ir emocija susipins į vieną daugialypę patirtį“, – rašoma bilietai.lt platformoje.
Norint įsigyti bilietus į didžiausią E. Redko koncertą, teks pakloti mažiausiai 50 eurų – tiek kainuoja pigiausias bilietas stovimame parteryje.
Tie, kurie koncerto metu norės mėgautis geresnėmis vietomis, už bilietus turės sumokėti nuo 50 iki 80 eurų.
Brangiausio bilieto kaina – 86 eurai. Įsigijusieji bilietą už šią sumą, koncertą galės stebėti Ramirent Premium klubo vietose su staliukais.
Evgenya Redko kviečia į koncertą
Skelbiama, kad E. Redko kviečia į savo didžiausią šou karjeroje, kurio pradžią pajusite dar prieš įsižiebiant scenos šviesoms. Per muziką ir vaizdą esate kviečiami į kelionę. Nuo seniausių laikų ir protėvių išminties iki šių dienų inovacijų ir skambesio.
Scenoje susilies trys E. Redko kūrybiniai etapai – albumai „Deivės“, „SOS“ ir rudenį pasirodysianti naujausiasis „Planeta“. Per dainas ji papasakos istoriją, o kiekviena daina taps tos istorijos dedamoji, turinti savo unikalų scenarijų, šviesą ir emociją.
Ištikimiausiems gerbėjams jau žinoma, kad kiekvienas E. Redko solinis koncertas yra iki smulkmenų išdirbtas šou. O „Žalgirio Arenos“ pasirodymas žada sudėti visus taškus ant i ir visą sukauptą patirtį netgi padvigubinti.
Tai yra atlikėjos kvietimas švęsti naują pradžią. Pavasarį. Vienas kitą. Gyvenimą.
