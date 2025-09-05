Kalendorius
Lietuvos įžymybės

Evgenya Redko siunčia žinią: „Įsiminkite kodą“

2025-09-05 16:55

Šiuo metu viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos atlikėjų Evgenya Redko kviečia į savo didžiausią koncertą karjeroje – balandžio 4-ąją „Žalgirio“ arenoje. Ši data pasirinkta neatsitiktinai: 0404 simbolizuoja begalybę, atgimimą ir šventę.

Šiuo metu viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos atlikėjų Evgenya Redko kviečia į savo didžiausią koncertą karjeroje – balandžio 4-ąją „Žalgirio“ arenoje. Ši data pasirinkta neatsitiktinai: 0404 simbolizuoja begalybę, atgimimą ir šventę.

Būtent tokią patirtį atlikėja žada savo klausytojams: „Tai bus daugiasluoksnis šou, kuriame susijungs muzika, vaizdas ir emocija“. 

Trys kūrybiniai etapai vienoje scenoje 

Balandžio 4 d. scenoje susilies visi trys esminiai Evgenya Redko kūrybos etapai: debiutinis albumas „Deivės“, sentimentalusis „SOS“ ir šį rudenį pasirodysiantis naujausias darbas – „Planeta“. Kiekviena daina taps istorijos dalimi, turinčia savitą scenarijų, šviesą ir emociją. 

„Tai bus ne tik pasirodymas, bet ir kelionė nuo protėvių išminties iki šiuolaikinių inovacijų“, – išduoda dainininkė. 

Ištikimiausi gerbėjai jau žino, kad kiekvienas Evgenya Redko solinis koncertas yra kruopščiai išdirbtas šou. O pasirodymas „Žalgirio“ arenoje žada būti dar galingesnis – jis tarsi sudės visus taškus ant „i“. 

Pasiruošimas – intensyvus ir įkvepiantis 

Prabėgusi vasara Evgenya Redko buvo kaip niekad darbinga. Ji laviravo tarp koncertų visoje Lietuvoje, tūkstančių kilometrų automobilyje kone kiekvieną savaitgalį, repeticijų ir filmavimų ir trečiojo albumo „Planeta“  užbaigimo darbų. 

Kalbėdama apie savo kelią iki šio etapo bendrai, atlikėja prisimena: „Mano kūrybinis kelias nebuvo vien tiesus – buvo daug paieškų, abejonių, vidinių kovų. Turėjau mokytis pasitikėti savimi ir savo pašaukimu. Didžiuojuosi, kad nepaisant visko ėjau toliau ir neišdaviau savo vidinės tiesos.“ 

Šiuo metu ji yra savimi pasitikinti atlikėja, kuri tvirtai žino, kodėl yra scenoje: „Scenoje jaučiuosi gyva tarsi per mane tekėtų energija, didesnė už mane pačią. Šiuo koncertu noriu pasidalinti ta energija su žmonėmis. Tai yra mano kvietimas švęsti pavasarį, bendrystę, vienas kitą ir gyvenimą. Įsiminkite kodą 0404“, – šypsosi Evgenya Redko. 

Norintys gauti išankstinės bilietų prekybos kodą kviečiami prenumeruoti Evgenya Redko „Laiškus iš Studijos“: https://subscribepage.io/EvgenyaRedko

