Prieš „Žalgirio“ mačą prieš ASVEL – pokalbis su Balčėčiu

NBA čempionas nuo šiol dirbs su „Žalgiriu“
Šio vakaro „GoŽalgiris“ laidos pašnekovas – Denverio „Nuggets“ klube analitikos skyriaus vadovu ir generalinio direktoriaus pavaduotoju dirbęs Tomas Balčėtis. Po 12 metų grįžęs į Lietuvą, jis prisijungė prie „Žalgirio“ organizacijos ir tapo inovacijų vadovu.
„Žalgiris“ į savo komandos gretas prisiviliojo NBA čempioną, milžinišką patirtį sukaupusį specialistą. Jis ne tik baigė Harvardo universitetą, bet ir dirbo su Artūru Karnišovu bei kitais garsiais NBA lygos vadovais“, – intriguoja laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė.
Anot žurnalistės, T. Balčėtis šiuo metu dirba su „Tesonet“ IT specialistais. Kartu jie kuria analitikos įrankius, kurie „Žalgirį“ galėtų padaryti ir dar efektyvesne Eurolygos komanda.
„Kas liečia biudžetą, „Žalgiris“ išlieka viena iš neturtingiausių komandų Eurolygoje, bet pagal savo inovacijas ir modernumą, tai neabejotinai viena pirmaujančių komandų. Tai, kad Lietuvoje turime komandą, kuri jau dabar naudojasi dirbtinio intelekto įrankiais, ne tik intriguoja, bet ir yra labai įdomu“, – sako A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Kaip teigia laidos vedėja, tai, ką šiuo metu kuria T. Balčėtis, taps dideliu indėliu ne tik į „Žalgirį“, bet ir į visą Lietuvos krepšinį.
„O šiandienos laidoje bus labai įdomu išgirsti, kas po visu tuo slypi. Ką jau pavyko sukurti ir perduoti treneriams? Kokių rezultatų pavyko pasiekti per pirmuosius mėnesius su Kauno „Žalgiriu“? – sako ji.
Laukia principė kova
Tokia pat intriguojanti laukia ir šio vakaro „Žalgirio“ kova prieš ASVEL. Kauno klubas prieš šią varžovų ekipą nėra laimėję jau keturis kartus iš eilės, tad šio ketvirtadienio rungtynės neabejotinai taps principo reikalu.
Kaip teigia A. Žukaitė-Nalivaikienė, po antradienio vakaro pergalės, antrasis „Žalgirio“ laimėjimas galėtų atrodyti pasiekiamas ranka. Tačiau įveikti ASVEL nebus lengvas uždavinys.
„Tomas Masiulis taip pat kalbėjo apie tai, kad mūsų varžovas – neparankus. Nors ant popieriaus ši komanda galbūt ir yra autsaiderė, o „Žalgiris“ – neabejotinas artėjančių rungtynių favoritas, ASVEL neparanki tuo, jog žaidžia labai fizišką krepšinį. Prieš tokias komandas „Žalgiriui“ žaisti niekuomet nebūna lengva, ypač atsižvelgiant į tai, kad šio sezono komandai aikštėje galbūt pritrūksta dydžio“, – artėjančią dvikovą apžvelgia žurnalistė.
Be to, kaip pastebi Asta, ASVEL išsiskiria ir tuo, jog meta labai daug tritaškių. „Pagrindiniu žaidėju komandoje vis dar išlieka Nando de Colo, kuris išgyvena tarsi trečiąją jaunystę. O kartais net primena Arvydo Sabonio MVP sezoną „Žalgiryje“! Jis taps ir vienu iš pavojingiausių komandos ginklų. Kitas jų ginklas – Glynnas Watsonas, prieš kelis metus žaidęs Jonavoje. Tai parodo, jog ir LKL rinka gali būti terpė į aukščiausią lygį“, – teigia A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Šio vakaro rungtynių žiūrovų laukia ir dar viena staigmena: „Artėjant rungtynėms su „SVEL, labai juntama šventiška nuotaika. Ketvirtadienio vakarą arenoje vyks Helovino šventė, bus daug dekoracijų – rungtynes sups kitokia aura. Žinoma, visa tai yra už aikštės ribų, bet ši šventiška nuotaika tikrai persiduoda.“
GoŽalgiris“ laida – jau šį vakarą 19.30 val. per TV3, o iškart po to – „Žalgirio“ rungtynės prieš ASVE“.
