Eurolygos turo žaidėjai – žalgirietis ir Moneke

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco ir Belgrado „Crvena Zvezda“ puolėjas Chima Moneke surinko po 35 naudingumo balus ir jų komandos pasiekė pergales.
Trečias liko Monako „AS Monaco“ puolėjas Alpha Diallo (32 naud. bal.), ketvirtąją vietą užėmė Miuncheno „Bayern“ puolėjas Isiaha Mike‘as (30 naud. bal.), o penketuką užbaigė „AS Monaco“ gynėjas Mike‘as Jamesas, surinkęs 29 balus.
