„Fenerbahče“ į Lietuvą nebeužsuks – su Izraelio klubais žais Miunchene

Skelbiama, kad lapkričio 11-ąją prieš „Maccabi“ ir lapkričio 13-ąją su „Hapoel“ Eurolygos čempionai žais Miunchene.
Pastaraisiais metais „Fenerbahče“ su „Maccabi“ rungtyniavo Lietuvoje – Panevėžyje bei Kaune.
🚨 EuroLeague, Fenerbahçe Beko’nun İsrail takımlarına karşı oynayacağı iç saha maçlarını Münih’te oynama talebine sözlü onay verdi! Fenerbahçe, bu maçların Münih’te ve seyircili şekilde oynanabilmesi için gerekli prosedürleri tamamlamak adına hazırlıklara başladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) October 30, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!