TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Fenerbahče“ į Lietuvą nebeužsuks – su Izraelio klubais žais Miunchene

2025-10-30 12:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 12:29

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ komanda pasirinko, kur žais namų rungtynes su Tel Avivo klubais.

Šaro auklėtiniai žais Miunchene (Euroleague.net)

0

Skelbiama, kad lapkričio 11-ąją prieš „Maccabi“ ir lapkričio 13-ąją su „Hapoel“ Eurolygos čempionai žais Miunchene.

Pastaraisiais metais „Fenerbahče“ su „Maccabi“ rungtyniavo Lietuvoje – Panevėžyje bei Kaune.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

