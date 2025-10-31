Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės patarėjas: Kultūros ministerijos politinė komanda formuojama pirmiau dėl specifinės situacijos

2025-10-31 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 15:40

Protestuojantiems kultūrininkams kritikuojant valdančiųjų socialdemokratų sprendimą pirmiau formuoti politinę Kultūros ministerijos komandą, o ne surasti ministrą, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, jog pastaroji situacija yra specifinė. Todėl, pasak jo, sprendimai taip pat yra netradiciniai.

Ignas Algirdas Dobrovolskas. ELTA / Andrius Ufartas

Protestuojantiems kultūrininkams kritikuojant valdančiųjų socialdemokratų sprendimą pirmiau formuoti politinę Kultūros ministerijos komandą, o ne surasti ministrą, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, jog pastaroji situacija yra specifinė. Todėl, pasak jo, sprendimai taip pat yra netradiciniai.

„Situacija yra ganėtinai specifinė, dėl to ir sprendimai yra specifiniai. Kodėl pradėta nuo viceministrų, kurių trejetas turėtų būti patvirtintas kitos savaitės pradžioje? Dėl to, kad Kultūros ministerija kuo greičiau ir efektyviau dirbtų ir būtų ta politinė komanda pilnesnė“, – penktadienį žurnalistams Vyriausybėje komentavo I. Dobrovolskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip jau buvo skelbta, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad tęsiantis kultūros ministro paieškoms šios ministerijos vadovybę turėtų papildyti trys viceministrai, protestuojantys kultūrininkai sako nesuprantantys tokio žingsnio. Pasak jų, pirmiausia turi būti paskirtas kultūros ministras, o tik po to formuojama jo politinio pasitikėjimo komanda.

Patvirtino, kad „Nemuno aušros“ atstovų tarp viceministrų nebus

Be to, M. Sinkevičius penktadienį pareiškė, kad būsimoje Kultūros ministerijos vadovų komandoje nebus „Nemuno aušros“ viceministrų.

Premjerės patarėjas patvirtino socialdemokratų pirmininko žodžius, tačiau teigė nežinantis, ar „aušriečiai“ buvo informuoti apie tokį sprendimą.

„Nežinau, ar konkrečiai buvo informuoti, bet partijos pirmininko žodžius galiu patvirtinti – iš tų viceministrų, kurie bus, tikrai nebus „Nemuno aušros“ atstovų“, – sakė I. Dobrovolskas.

„Kultūros ministerija yra socdemų rankose ir ji pati užsiima ministro paieškomis“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad spalio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją, tačiau koalicijoje vis dar nėra sutarimo, kas iš tikrųjų bus atsakingas už šį Vyriausybės kabineto portfelį. „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, jog ministerija priklauso jo vadovaujamai partijai ir socialdemokratams, pastarieji kartoja, kad kultūros ministro vis tiek ieškos LSDP.

Savo ruožtu LSDP pirmininkas M. Sinkevičius ketvirtadienį patikino, jog socialdemokratai prisiima atsakomybę už Kultūros ministeriją, tačiau, kaip pažymi partijos lyderis, būsimasis ministras turės tikti visiems koalicijos partneriams. 

M. Sinkevičiaus teigimu, šiuo metu yra svarstomi du kandidatai į kultūros ministrus. Viena iš jų – dar vasarą prezidento į šias pareigas paskirta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu kas yra antrasis svarstomas kandidatas, M. Sinkevičius sako nežinantis ir pats. 

