Kodėl Lietuva dar neturi kultūros ministro?

LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius spalio 20 d. sakė, kad kultūros ministro paieškos yra tęsiamos, o vadovauti ieškomas geriausias kandidatas.
Mykolo Romerio universiteto docentas, politikos apžvalgininkas Saulius Spurga teigė, kad situacija atrodo keista, nes nors kandidatė į kultūros ministres jau buvo paskirta ir laikyta tinkamiausia, vis tiek neaišku, kodėl jos paskyrimo procesas sustojo.
„Iš tiesų, atrodo keista, ypatingai, turint omenyje, kad kultūros ministre jau buvo paskirta Seimo narė Vaida Aleknavičienė. Ministrė pirmininkė sakė, kad ji būtų tinkamiausia kandidatė. Man sunku pasakyti, kur čia užstrigo procesas“, – kalbėjo jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad socialdemokratams prieš kelias savaites nusprendus perimti iš „aušriečių“ atsakomybę už Kultūros ministeriją, premjerė Inga Ruginienė sakė, kad geriausia kandidatė užimti ministrės postą – socialdemokratė V. Aleknavičienė.
Kodėl kultūros ministro paieškos stringa?
Pasak Mykolo Romerio universiteto docento, ministro paieškos stringa, nes tarp partijų kyla neaiškumų ir nesutarimų dėl kandidatų bei postų pasidalijimo, o galbūt procesas tiesiog vilkinamas, laukiant, kol situacija nuslobs.
„Vienas dalykas, ką girdėjome, tai kad „Nemuno aušra“ tikėjosi, jog kartu bus paskirtas jų siūlomas ministras. Buvo pasirodžiusi informacija, kad R. Žemaitaitis pateikė kažkokį kandidatą, bet vėliau ministrė pirmininkė tai paneigė.
Kitas klausimas – dėl viceministrų: jei viceministras nėra iš „Nemuno aušros“, ar šios partijos atstovai apskritai gali užimti postus ministerijoje?
Iš tikrųjų paieška vyksta vangiai ir neaišku, ar apskritai ieškoma. Galbūt tiesiog laukiama, kol kultūros bendruomenės emocijos atslūgs“, – įvertino pašnekovas.
Spurga prakalbo ir apie Popovienę
Politikos apžvalgininkas taip pat prakalbo ir apie švietimo, mokslo ir sporto ministrę Ramintą Popovienę, kuri iki spalio 3-osios laikinai ėjo ir kultūros ministrės pareigas. Šis teigė, kad ji negalėtų tinkamai vadovauti Kultūros ministerijai, nes neturi tam nei laiko, nei komandos, todėl jos teigiamas įvertinimas atrodo nepagrįstas.
„Tačiau neįtikina (manęs) ir ministrės pirmininkės pasakymas, kad šiai ministerijai puikiai vadovauja R. Popovienė. Tai neįmanoma, nes nėra suformuota vadovybė ir politinio pasitikėjimo viceministrai.
Turint omenyje, kad švietimo, mokslo ir sporto ministrė jau turi daug atsakomybių, vargu ar ji gali skirti pakankamai dėmesio kultūrai, jos politikai, Vyriausybės programos įgyvendinimui ir naujų tikslų bei vizijų formavimui“, – komentavo ekspertas.
S. Spurgos manymu, užsitęsęs ministro paskyrimas stabdo ministerijos veiklą ir primena ankstesnius atvejus, kai naujų ministrų paieškos taip pat ilgai truko, sukeldamos stagnaciją.
„Toks delsimas, be abejo, turi didelę įtaką pačios ministerijos darbui. Nėra jokio progreso, naujos idėjos neįgyvendinamos, pažangos nematyti – situacija artima stagnacijai. Panašių atvejų Lietuvos politinėje praktikoje yra buvę, nors kiekvienas atvejis unikalus.
Pavyzdžiui, kai premjeras S. Skvernelis atstatydino tris ministrus, tarp jų ir švietimo, mokslo ir sporto ministrę Petrauskienę, naujo ministro paieškos užtruko kelis mėnesius“, – sakė jis.
Vis dėlto, eksperto manymu, tai nėra gera praktika, ypatingai, kai dabartinė Vyriausybė tik pradeda darbą ir jau susiduria su iššūkiais.
„Nemuno aušra“ nepareiškė pretenzijų dėl ministerijų mainų
Politologas pabrėžia, kad nors buvo kalbų, jog kultūros ministro pareigos gali būti panaudotos politinėse derybose, „Nemuno aušra“ apie tai nėra pareiškę konkrečių pretenzijų.
„Kalbant apie galimus politinius mainus, buvo svarstymų, kad kultūros ministro postas gali tapti derybų objektu. Tačiau, panašu, „Nemuno aušra“ kol kas nepareiškė jokių didelių pretenzijų ar noro, tad viskas, matyt, ir liks taip, kaip yra.
Be to, koalicinė sutartis jau buvo pažeista. Iš pradžių „Nemuno aušra“ apskritai neturėjo šios ministerijos. Formali situacija tokia, kad pirminė, dar G. Palucko vyriausybės laikais sudaryta sutartis, nėra pakeista“, – komentavo jis.
Politikos apžvalgininkas dalijosi, jog „Nemuno aušra“ jau prarado galimybę pretenduoti į Kultūros ministeriją, todėl naujas ministras greičiausiai bus paskirtas iš kitos partijos.
„Tad šita ministerija „Nemuno aušrai“ nepriklausė ir oficialiai vis dar nepriklauso. Jei partija būtų nusiteikusi reikalauti šio posto, tai laikas jau praleistas – dabar ieškoma kultūros ministro, kuris greičiausiai ne iš „Nemuno aušros“ bus“, – atkreipė dėmesį S. Spurga.
