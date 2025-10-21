Kultūros asamblėja skelbia protesto mėnesį, finalinė akcija – traktoriai Vilniuje

„Profesinei ir pilietinei bendruomenei demonstruojama nepagarba verčia reikalauti kelti politinės kultūros lygį, prisiimant atsakomybę už savo žodžius ir veiksmus. Su šiais politinės būklės simptomais šiandien susiduria ne tik kultūros sektorius, todėl į protesto mėnesį jungtis kviečiami visi. Nes visi mes esame kultūra. Visi mes esame mūsų valstybė“, – rašoma organizatorių pranešime.
Protesto mėnuo prasidės nuo trečiadienį susibursiančios Kauno asamblėjos, o jį užbaigs lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje, anot organizatorių, su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai, atliksiantys bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
„Pirmasis pasipriešinimo Kultūros ministerijos išmainymui mėnuo, suvienijęs plačią bendruomenę, kultūrą laikančią demokratijos ir valstybingumo pamatu, norimų politinių rezultatų neatnešė“, – teigiama pranešime.
„Po socialdemokratų partijos suvažiavimo teigta, jog ministerija perimama jos žinion, tačiau ir toliau nesugebama vienareikšmiškai atsakyti, ar „Nemuno aušros“ atstovai dalyvaus Kultūros ministerijos valdyme. Ministro skyrimo procesas vilkinamas, o dialogas su kultūros bendruomene tik imituojamas“, – rašoma jame.
Anot organizatorių, praėjusią savaitę surengta tarpsektorinė asamblėja tapo dar vienu patvirtinimu – manipuliacija ir dialogo imitacija taikomos ir sveikatos, švietimo, sporto, žemės ūkio, aplinkosaugos bei kitose srityse.
„Todėl visą mėnesį per Lietuvą sklis žinia apie protestą ir pilietinės visuomenės reikalavimą paisyti jos balso. Į šiuos procesus bus raginami įsitraukti skirtingi sektoriai, o protestą garsins ir palaikymo grupės, kurių Lietuvoje ir už jos ribų jau užregistruota 160“, – rašo organizatoriai.
Anot jų, protesto mėnuo skelbiamas valdantiesiems „vis dar neprisiėmus atsakomybės ir deramai neatliepus Kultūros protesto reikalavimų“, skelbtų prieš tai rengtose protesto akcijose.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.
Reaguodama į susidariusią situaciją Lietuvos socialdemokratų partija nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, o ieškoti kultūros ministro ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!