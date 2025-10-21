Agnė Širinskienė griežtai apie „čekutininkus“: „Nereikėjo vogti ir, matyt, visi įstatymai tada būna teisingi“

Vadinamasis „čekučių“ skandalas bene skaudžiausiai palietė Mindaugo Sinkevičiaus karjerą. Tuometis Jonavos meras teismo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo neteko mero posto. Politikui skirta 12,5 tūkst. eurų bauda. Ir nors vėliau M. Sinkevičių teismas išteisino, jis prarado jau beveik rankose turėtą premjero kėdę ir kurį laiką buvo išstumtas iš socdemų partijos „grietinėlės“.
Ketvirtadienį Seimo salėje susirinkę politikai sprendė, ar panašaus likimo politikams reikėtų taikyti gerokai švelnesnes bausmes. Prezidentas šias pataisas vetavo, dabar Seimas svarsto, ar atmesti veto.
„Atsiveria žymiai daugiau galimybių“, – sakė socialdemokratas Julius Sabatauskas.
Projektą teikiantis J. Sabatauskas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas aiškina, kad bausmių švelninimas supaprastintų procesą.
„Žymiai daugiau galimybių efektyviau ir greičiau užbaigti baudžiamąjį procesą“, – sakė jis.
Pataisos politikams švelnintų bausmes už piktnaudžiavimą. Nusikaltimas iš sunkaus pervadinamas į apysunkį, įkalinimo bausmės trumpėtų vieneriais metais, taip pat sutrumpėtų bausmės senaties terminas.
„Čia Seime sėdi šitų skandalų ir istorijų herojai. Ir kolegos parengė įstatymų projektus jų daliai palengvinti. Mano manymu, tai nėra gerai“, – piktinosi liberalas Eugenijus Gentvilas.
Pažėrė kritikos
Projektui nepritariantys siūlomas pataisas kritikuoja aštriai, garsiai ir daug.
„Manipuliavimas visuomenės nuomone pasakojant įvairias pasakas, koks neteisingas įstatymas, tai nereikėjo vogti ir, matyt, visi įstatymai tada būna teisingi“, – tikino demokratė Agnė Širinskienė.
„Aš siūlyčiau vis dėlto, kol dar yra laiko, nedaryti tos klaidos ir pritarti prezidento veto“, – komentavo konservatorė Ingrida Šimonytė.
„Tokį naują žanrą paėmė dabar, jūs šnekėkite, ką norite, o mes darysime, ką reikia. Tai nėra tai gerai, kada pagal, prie partijos draugų yra pritraukiami įstatymai“, – pareiškė demokratas Saulius Skvernelis.
O didžioji dalis pasisakančių už – tyli. Seimo salėje palaikymą išreikšti išdrįso jaunasis socialdemokratas Ruslanas Baranovas.
„Bausmės dabar yra per griežtos. Ir mes gelbėjame ne tik kažkokius mistinius „čekiukininkus“ mūsų tarpe, bet ir gelbėjame, kurie susitvarkė kitaip“, – dėstė socialdemokratas Ruslanas Baranovas.
Galiausiai prezidento veto Seimas atmetė. Už įstatymo pataisas balsavo 79 Seimo nariai – didžioji dalis pritariančių – vienbalsiai nubalsavę socialdemokratai ir „Nemuno aušra“. Projekto pataisoms labiausiai priešinosi demokratai „Vardan Lietuvos“ ir konservatoriai. Liberalai susiskaldė – du už, o trys prieš.
Vienas iš „čekiukų“ skandalo herojų, „aušrietis“ Saulius Bucevičius, sprendimu džiaugiasi ir aiškina, neva tokios pataisos tikrai skirtos ne į skandalus įklimpusiems politikams, o, kaip pats sako, valstybei ir žmonėms.
„Matydamas į ateitį, arba, kokia buvo praktika formuojama, manau, kad reikėjo tą keisti“, – aiškino „aušrietis“ Saulius Bucevičius.
S. Bucevičius savo neliečiamybę prarado visai neseniai savaitę. Jis įtariamas pasisavinęs 800 eurų. Pats aiškina, kad už tokį menką nusižengimą baudžiamoji atsakomybė jam tikrai neturėtų būti taikoma.
„Man nieko lengviau! Nuo sėdėjimo kalėjime 7 metų iki 6 metų. Šiek tiek galbūt lengviau“, – tvirtino jis.
Prezidentas Gitanas Nausėda tokį sprendimą smerkia.
„Norima žūt būt pasitaisyti įstatymus taip, kad būtų patogiau gyventi. Tai jeigu tai būtų stengiamasi, pavyzdžiui, žmonėms, kurie patiria didžiulių problemų dėl biurokratinių dalykų su valstybe ir panašiai, palengvinti jų gyvenimą, suprantu. Bet kai tiesiog pasiklojamas kilimėlis sau patiems, tai yra apmaudu“, – komentavo prezidentas.
Dėl galbūt netinkamo politikų veiklai skirtų lėšų panaudojimo STT atlieka tyrimus daugiau nei pusėje savivaldybių. Įtarimai pateikti keliasdešimčiai asmenų. Per 10 bylų nagrinėjamos teismuose, o per 20 politikų jau nuteisti.
