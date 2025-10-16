Prezidentas apie atmestą veto: Seimo nariai pasitaisė įstatymą, kad būtų patogiau gyventi

„Seimas labai mobilizavosi, ne paslaptis, kad viena iš priežasčių, dėl ko šita sąjunga Socialdemokratų partijos ir „Nemuno aušros“ egzistuoja, buvo mėginimas mobilizuoti balsus dėl veto atmetimo. Tai buvo padaryta, bet tai Pyro pergalė“, – ketvirtadienį žurnalistams Vilniuje sakė valstybės vadovas.
Jis atkreipė dėmesį, kad už veto atmetimą balsavo ir tie parlamentarai, kurie patys yra sulaukę įtarimų dėl piktnaudžiavimo vadinamosiose čekiukų bylose.
„Tartum visos taisyklės reikalautų nusišalinti nuo balsavimo, bet jie to nepadarė. Tai tik rodo, kad norima žūtbūt pasitaisyti įstatymus taip, kad būtų patogiau gyventi“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Jeigu būtų stengiamasi dėl žmonių, kurie patiria didžiulių problemų dėl biurokratinių dalykų su valstybe ir panašiai, palengvinti jų gyvenimą, suprantu, bet kai tiesiog pasiklojamas kilimėlis sau patiems, tai yra apmaudu“, – tvirtino prezidentas.
BNS rašė, kad parlamentarai ketvirtadienį atmetė prezidento veto Baudžiamojo kodekso pataisoms. Už tai balsavo 79 Seimo nariai, prieš buvo 33, susilaikė trys parlamentarai.
Už bausmių sušvelninimą balsavo „aušrietis“ Saulius Bucevičius, socialdemokratai Arūnas Dudėnas, Tomas Martinaitis, Eugenijus Sabutis, Ramūnas Vyžintas, „aušrietė„ Daiva Žebelienė. Jie vienaip ar kitaip turi reikalų su teisėsauga dėl neteisėtai gautų kompensacijų už tarybos nario veiklą, kai dirbo savivaldoje.
G. Nausėda teigė, kad dalis opozicijos narių jau rašo kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl priimtų Baudžiamojo kodekso pataisų.
BNS rašė, kad Seimas rugsėjo 23 dieną priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis metais sutrumpino bausmę už tarnautojų ir politikų piktnaudžiavimą. Dėl to keičiasi ir pačio nusikaltimo kvalifikacija, jis nebebus laikomas sunkiu, taps apysunkiu.
Pagal priimtas pataisas, tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs, įgaliojimus viršijęs valstybės tarnautojas, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, bus baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Iki šiol galioja laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Taip pat nustatyta, kad tas, kas padarė minėtą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, sulauks baudos arba laisvės atėmimo iki šešerių metų. Iki šiol numatyta bausmė iki septynerių metų.
Prezidentas grąžino Seimui iš naujo svarstyti šias pataisas, nes, jo nuomone, tokio įstatymo įsigaliojimas apsunkins ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, turės neigiamų teisinių ir politinių padarinių.
Anot valstybės vadovo, priimant pataisas nebuvo tinkamai įvertinta, kokią įtaką nusikaltimo kategorijos iš sunkaus į apysunkį pakeitimas galėtų turėti skiriant bausmes, sprendžiant atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimus.
Veto taip pat teigta, kad bausmės sutrumpinimas sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose.
Taisydami pastarąją spragą parlamentarai ketvirtadienį skubos tvarka priėmė Kriminalinės žvalgybos įstatymo papildymą, kad pareigūnai galėtų naudoti kriminalinės žvalgybos priemones ir minėtuose ikiteisminiuose tyrimuose.
Anksčiau Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlė išvis dalį piktnaudžiavimo veikų dekriminalizuoti. Norėta netaikyti baudžiamosios atsakomybės, jeigu politikai ir tarnautojai piktnaudžiaudami nepadarė didelės turtinės žalos.
Priimtos pataisos turės įtakos ir teismuose nagrinėjant vadinamąsias čekiukų bylas. Praktiškai visi teisiamieji šiose bylose yra sulaukę kaltinimų piktnaudžiavimu.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo ruožtu yra įspėjusi, kad įsigaliojus minėtiems pakeitimams senaties terminas sutrumpės trejais metais, bus galima plačiau naudoti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, o kai kuriais atvejais reikšmingai sutrumpės laikotarpis, kai asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos.
STT šiuo metu atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 35 savivaldybėse galimai netinkamo politikų veiklai skirtų lėšų panaudojimo. Įtarimai pateikti daugiau kaip 30 asmenų, 12 baudžiamųjų bylų nagrinėjama teismuose, per 20 politikų jau nuteisti.
