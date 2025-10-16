Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie įtampas tarp premjerės ir Šakalienės: tokių situacijų turėtume išvengti

2025-10-16 18:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 18:15

Reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės kilusias įtampas, susijusias su finansavimu krašto apsaugai, prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad ateityje tokių situacijų reiktų išvengti. 

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės kilusias įtampas, susijusias su finansavimu krašto apsaugai, prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad ateityje tokių situacijų reiktų išvengti. 

2

„Žinau viską, manau, kad turėtume išvengti tokių situacijų ateityje. Tai tikrai sukelia papildomos trinties ir, sakyčiau, tokio nepasitikėjimo vieni kitais“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma, šiandieną gyvename visuomenėje, kur yra labai daug tokio susipriešinimo, pykčio ir kartais net neapykantos. Ir suprantu, kad yra klausimų, dėl kurių nesutariame. Bet dirbant jau vienoje komandoje, aš kalbu šiuo atveju apie valdančiąją koaliciją, reikėtų labiau pasitikėti vieni kitais ir tikrai nedaryti žingsnių, kurie tą pasitikėjimą ardytų“, – pabrėžė jis.

Reaguodamas į Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusį neoficialų pokalbį su visuomenininkais ir žurnalistais dėl gynybos biudžeto, šalies vadovas pabrėžė, kad premjerė turėtų susėsti su ministre D. Šakaliene ir išsiaiškinti visas šio susitikimo detales.

„Aš noriu, kad pirmiausia premjerė susėstų kartu su krašto apsaugos ministre, išsiaiškintų visas aplinkybes. Pats susitikimas su žurnalistais tuo metu, kai yra tas vadinamas off record, jis nėra kažkas tokio, kas nebūtų išrasta gerokai anksčiau. Bet jame neturėtų būti teikiama ir dalinamasi informacija, kuri yra su saugumo žyma. Jeigu tai buvo padaryta, tai yra didelis nusižengimas ir to taip lengvai toleruoti mes negalime“, – pabrėžė jis.

Prezidentas pabrėžė, kad šioje situacijoje įtampos dėl gynybai skiriamo finansavimo kilo be pagrindo.

„Valstybės gynimo tarybos posėdyje mes kalbėjome labai dalykiškai, pasikvietėme finansų ministrą, įsivertinome visas aplinkybes, lankstumus, kurie yra galimi, kad mes nepažeistume Europos Sąjungos reikalavimo, buvo dalykinė, konstruktyvi diskusija ir visi, atrodo, sutarėme, kad ieškosime visų įmanomų būdų, kad gynybos biudžetas būtų bent jau ne mažesnis negu 5 proc. bendrojo vidaus produkto“, – sakė G. Nausėda.

„Ir man atrodo, kad premjerė šiame posėdyje irgi aiškiai sakė, kad ji siekia to paties. Šiandieną mes matome, kad tai yra realybė. Ir, tiesą sakant, nebematau pagrindo, dėl ko čia turėtų būti kryžiuojamos špagos“, – akcentavo jis.

Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.

„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene.

Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.

ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.

Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.

Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.

