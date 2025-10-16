Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nausėda pakomentavo kitų metų biudžeto projektą: „Einame teisinga linkme“

2025-10-16 17:48 / šaltinis: BNS
2025-10-16 17:48

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas yra įtemptas, bet siekia atliepti gynybos ambicijas, gerina senjorų padėtį.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas yra įtemptas, bet siekia atliepti gynybos ambicijas, gerina senjorų padėtį.

0

Biudžetas yra įtemptas, tamprus iš visų pusių, jie stengiasi atliepti du dalykus – mūsų ambiciją dėl gynybos ir atliepia ją, bet, kita vertus, reikia pažymėti, kad rasta 90 mln. eurų papildomam indeksavimui pensijų ir tai leis pensijų padidinti maždaug 12 proc.“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reiškia, žmonių perkamoji galia didės, bus daugiau galimybių įsigyti prekių ir paslaugų, tai gera žinia senjorams. Žinoma, didės vaiko pinigai, nuo kitų metų įsigalioja papildomas neapmokestinamas pajamų dydis šeimoms, auginančioms vaikus, einame teisinga linkme“, – pridūrė G. Nausėda. 

Jis taip pat teigė, kad jį tenkina skaičiai dėl gynybos finansavimo.

„Skaičiai tenkina, buvo nepaprasta to pasiekti, žinau, kad ir finansų ministras, ir premjerė dėjo nemažai pastangų, kad šitas skaičius būtų užtikrintas, 5,38 proc. BVP yra signalas pirmiausia mums patiems, kad žiūrime į savo saugumą rimtai, bet tai taip pat signalas mūsų partneriams. Lietuva pažadėjo, įsitempė ir Lietuva padarė. Lietuva yra patikimas partneris“, – teigė prezidentas.

Vyriausybė ketvirtadienį pritarė Finansų ministerijos parengtiems kitų metų valstybės ir  savivaldybių biudžeto projektui ir teiks jį Seimui.

Visų biudžetų projektai numato, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 2,7 proc.

Gynybai valstybės biudžete siūloma skirti 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Prognozuojama, jog valstybės skola 2026-aisiais sieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.

indeliai.lt

