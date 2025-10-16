Vyriausybė pritarė – štai kiek turėtų didėti minimali alga

Dėl tokio sprendimo Vyriausybė tarėsi su profsąjungomis bei socialiniais partneriais Trišalėje taryboje.
Seimui priėmus pakeitimus, MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykis 2026 metais siektų 47,7 proc.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), taikant 2025 m. maksimaliai taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), MMA uždirbančiųjų pajamos, atskaičiavus mokesčius, kitąmet padidėtų 59 eurais ir siektų 836 eurus.
Finansų ministerijos skaičiavimais, pasiūlymui įgyvendinti reikės apie 43,6 mln. eurų. Iš jų, darbo užmokesčiui nekvalifikuotiems darbuotojams biudžetiniame sektoriuje reikės 38 mln. eurų, kitoms reikmėms (socialiniam draudimui meno kūrėjų ir valstybės lėšomis draudžiamų) – 5,6 mln. eurų.
Šiuo metu galiojanti nustatyta MMA siekia 1038 eurus, MVA – 6,35 euro prieš mokesčius.
Vyriausybės duomenimis, 2025 m. liepos mėn. buvo apie 120,6 tūkst. darbuotojų, gaunančių MMA ir mažiau. Biudžetinėse įstaigose tokių darbuotojų buvo apie 13,2 tūkst.
Valstybės biudžeto projektas Seimą pasieks kitą savaitę.
Vyriausybė pritarė pareiginės algos didinimui 12,6 euro
Vyriausybė taip pat pritarė pareiginės algos bazinį dydį nuo kitų metų didinti 12,6 euro (0,7 proc.) iki 1798 eurų.
„Tai nėra daug, bet tai yra pirmas žingsnis, nes tris metus nebuvo tas koeficientas keistas“, – Vyriausybės posėdyje sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Tam per metus reikėtų 48,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Šio dydžio augimas turės įtakos virš 200 tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės tarnautojų, pareigūnų, politikų, teisėjų, karių.