2026-ųjų valstybės biudžete – 16,8 proc. didesnės pajamos ir 18,9 proc. augančios išlaidos

Tai numatyta Finansų ministerijos registruotame projekte – jį ketvirtadienio posėdyje svarstys Vyriausybė.
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2025 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės sektoriaus skola augs maždaug 5 proc. ir sudarys 45,3 proc. nuo BVP.
Pagal Ministrų kabineto jau patvirtintą nutarimą, grynosios valstybės išlaidos kitąmet augs 5,2 proc.
Tarp pagrindinių biudžeto prioritetų – didinamas gynybos finansavimas: kitais metais krašto apsaugai bus skiriama 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Dalį Krašto apsaugos ministerijai (KAM) skiriamų asignavimų 2026-aisiais sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – 700,3 mln. eurų.
2027 m. gynybos finansavimas numatytas 5,28 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, iš jų 924 mln. – gynybos fondo), 2028 m. – 5,01 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, gynybos fondo – 956,1 mln. eurų.)
Daugiausia pajamų kitais metais numatoma surinkti iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 7,54 mlrd. eurų (35,9 proc.), dalį pajamų (18,9 proc.) – iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM), šios lėšos sieks 3,98 mlrd. eurų, iš akcizų – 2,28 mlrd. eurų (10,8 proc.), iš pelno mokesčio – 2,24 mlrd. eurų (10,7 proc.)
Iš Europos Sąjungos (ES) ir kitų finansinių paramos lėšų – 3,68 mlrd. eurų pajamų (17,5 proc.)
Išlaidas kitais metais labiausiai augins automatiškai indeksuojami biudžeto įsipareigojimai, pavyzdžiui, pensijų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimui.
Pensijų ir kitų išmokų indeksavimui skiriami 388,4 mln. eurų, švietimo sektoriui, mokytojų atlyginimams kelti (nustatytas didinimas nuo rugsėjo) – 146,3 mln. eurų, socialinės paramos išmokų ir kitiems baziniams dydžiams didinti – 94,5 mln. eurų, valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų draudimui (PSD įmokoms) – 97,1 mln. eurų.
Dar 175,5 mln. eurų sudarys skolos valdymo išlaidos, 107,6 mln. eurų – Lietuvos įmokos į ES biudžetą.
Neįskaitant ES pajamų, valstybės biudžeto pajamos kitais metais sudarys 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų.
Kartu su valstybės biudžeto projektu Vyriausybė svarstys „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).
Seimo posėdžių salę valstybės biudžeto projektas pasieks kitą savaitę.