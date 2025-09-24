Kalendorius
Pakoreguotas šių metų Vilniaus biudžetas

2025-09-24 13:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 13:42

Vilniaus miestas. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniaus miesto savivaldybė trečiadienį po balsavimo pakoregavo šių metų sostinės biudžetą. Atnaujintame projekte biudžeto pajamos didėjo 113 mln. eurų – nuo 1,426 mlrd. metų pradžioje iki 1,539 mlrd. eurų, išlaidos augo daugiau nei 118 mln. eurų – nuo 1,56 mlrd. iki beveik 1,68 mlrd. eurų.

0

Už pakoreguotą 2025 m. sostinės biudžetą balsavo 30 tarybos narių, 2 buvo prieš ir 12 susilaikė.

Biudžeto padidėjimą nulėmė didesnis nei tikėtasi surinktų mokesčių, turto pajamų ir valstybės biudžeto dotacijų kiekis.

Iš papildomų lėšų didėjo asignavimai sostinės švietimo projektams – nuo 778 mln. iki 810 mln. eurų, aplinkai ir miesto plėtrai skirta 25 mln. eurų daugiau – vietoje 214 mln. skirta 239 mln. eurų. 4 mln. eurų lėšų skirta socialinei apsaugai – vietoje metų pradžioje numatytų 140 mln. skirti 144 mln. eurų.

Didžiausias pokytis matomas judumui skirtuose asignavimuose, kurie didėjo beveik 60 mln. eurų – vietoje 158,3 mln. skirta beveik 218 mln. eurų.

Vienintelės sritys, kurioms skirtas mažesnis, nei 2025 m. pradžioje numatytas finansavimas – sveikata ir sveikatingumas (vietoje 73,7 mln. eurų skirta 71,4 mln. eurų) bei administravimas (vietoje 110 mln. skirta 108,7 mln. eurų).

Šiemet nacionaliniu lygiu pirmąsyk buvo pradėti planuoti trimečiai biudžetai, tad kartu su 2025-ųjų metų Vilniaus miesto biudžetu sausį buvo priimti ir 2026-ųjų, 2027-ųjų metų biudžetai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

