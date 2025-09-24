Vilniuje pirmą kartą vyks „Korėjos ambasadoriaus taurės“ tarptautinės tekvondo varžybos

Į varžybas susirinks daugiau nei 200 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Sportininkai varžysis dėl prestižinės taurės, o žiūrovų laukia ne tik aukščiausio lygio sporto kovos, bet ir turtinga kultūrinė programa.
Varžysis Lietuvos jaunieji talentai iš Europos olimpinio jaunimo festivalio
Šių varžybų ryškiausiu akcentu taps Lietuvos tekvondo pasididžiavimas – Nojus Jakelaitis, neseniai iškovojęs 3-ąją vietą Europos olimpiniame jaunimo festivalyje. Jo pasirodymas laikomas istoriniu įvykiu mūsų šalies tekvondo bendruomenei. Kartu kovos ir Aironas Survila, tame pačiame festivalyje užėmęs garbingą 5-ąją vietą.
„Šios varžybos – puiki galimybė ne tik sportininkams išmėginti savo jėgas tarptautinėje arenoje, bet ir Lietuvos visuomenei artimiau susipažinti su Korėjos kultūra. Džiaugiamės, kad šis renginys vyksta Vilniuje ir stiprina abiejų šalių draugystę“, – sako Korėjos Respublikos ambasadorius Jo Young Jeon.
Kultūrinė programa
Varžybų metu žiūrovų laukia ne tik sporto kovos, bet ir: korėjietiško maisto degustacijos, tradiciniai Korėjos tautiniai žaidimai, kultūrinės veiklos vaikams ir suaugusiems.
Varžybų pradžia – 11:00 val., įėjimas žiūrovams – nemokamas.
