Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Vilniuje pirmą kartą vyks „Korėjos ambasadoriaus taurės“ tarptautinės tekvondo varžybos

2025-09-24 12:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 12:12

Rugsėjo 27 d. Vilniuje, Lengvosios atletikos manieže (Žemaitės g. 16), vyks išskirtinis sporto renginys – tarptautinės tekvondo varžybos „Korėjos ambasadoriaus taurė“, kurias globoja Korėjos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Jo Young Jeon. Tai – pirmasis tokio masto renginys Lietuvoje, subursiantis kovos menų bendruomenę 5 šalių.

Nojus Jakelaitis | Roko Snarskio nuotr.

Rugsėjo 27 d. Vilniuje, Lengvosios atletikos manieže (Žemaitės g. 16), vyks išskirtinis sporto renginys – tarptautinės tekvondo varžybos „Korėjos ambasadoriaus taurė“, kurias globoja Korėjos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Jo Young Jeon. Tai – pirmasis tokio masto renginys Lietuvoje, subursiantis kovos menų bendruomenę 5 šalių.

REKLAMA
0

Į varžybas susirinks daugiau nei 200 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Sportininkai varžysis dėl prestižinės taurės, o žiūrovų laukia ne tik aukščiausio lygio sporto kovos, bet ir turtinga kultūrinė programa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varžysis Lietuvos jaunieji talentai iš Europos olimpinio jaunimo festivalio

Šių varžybų ryškiausiu akcentu taps Lietuvos tekvondo pasididžiavimas – Nojus Jakelaitis, neseniai iškovojęs 3-ąją vietą Europos olimpiniame jaunimo festivalyje. Jo pasirodymas laikomas istoriniu įvykiu mūsų šalies tekvondo bendruomenei. Kartu kovos ir Aironas Survila, tame pačiame festivalyje užėmęs garbingą 5-ąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

 

 

„Šios varžybos – puiki galimybė ne tik sportininkams išmėginti savo jėgas tarptautinėje arenoje, bet ir Lietuvos visuomenei artimiau susipažinti su Korėjos kultūra. Džiaugiamės, kad šis renginys vyksta Vilniuje ir stiprina abiejų šalių draugystę“, – sako Korėjos Respublikos ambasadorius Jo Young Jeon.

Kultūrinė programa

Varžybų metu žiūrovų laukia ne tik sporto kovos, bet ir: korėjietiško maisto degustacijos, tradiciniai Korėjos tautiniai žaidimai, kultūrinės veiklos vaikams ir suaugusiems.

Varžybų pradžia – 11:00 val., įėjimas žiūrovams – nemokamas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Čempionato akimirkos | Organizatorių nuotr.
Lietuvos sportininkė tapo Europos jaunimo kikbokso čempione
Savaitgalį Vilniuje vyks tradicinė Tautų mugė
Vilniuje prasideda Tautų mugės renginiai (5)
Vilnius tapo šnipų sostine? Planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę (tv3.lt koliažas)
Vilnius tapo šnipų sostine? Planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę (53)
Įtariamas teroristine veikla Tomas Dovganas Stabačinskas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Įtariamasis teroristas: kas žinoma apie lietuvį Tomą Dovganą Stabačinską? (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų