Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio imtynių čempionatas: trinktelėti durimis nepavyko – Šleiva pralaimėjo kolumbiečiui

2025-09-20 23:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 23:07

Pasaulio imtynių čempionatas – finišo tiesiojoje. Tiesa, mūsų rinktinei jis baigėsi kiek anksčiau laiko.

Kristupas Šleiva | imtynes.lt nuotr.

Pasaulio imtynių čempionatas – finišo tiesiojoje. Tiesa, mūsų rinktinei jis baigėsi kiek anksčiau laiko.

REKLAMA
0

Zagrebe (Kroatija) su viltimi buvo lauktas Kristupo Šleivos pasirodymas. Tam buvo pagrindo – Kristupas turi patirties ir titulų, dar neišblėso jo bronzinės akimirkos mažajame pasaulio čempionato Osle finale. Ir perėjimas į olimpinį svorį, pasak paties Kristupo, vyko sklandžiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šįkart be jokio vargo, protingai. Sutvarkiau mitybą, išėmiau cukrų, jokio streso ir kančios”, – lengvai užkandžiaudamas „Canopy by Hilton“ viešbučio restorane dėliojo mintis panevėžietis.

REKLAMA
REKLAMA

Banalybės išsipildymo, jog viltis miršta paskutinė, laukėme iki šeštadienio. Buvo tam tikro pagrindo – mūsų 29-erių pasaulio čempionato prizininkas Kristupas Šleiva stojo prieš 26-erių Tokijo olimpinių žaidynių dalyvį, nuolatinį Pan-Amerikos čempionatų užkariautoją Julianą Stiveną Hortą Acevedo iš Kolumbijos.

REKLAMA

Pagrindas subliuško paaiškėjus rezultatui – 7:8 kolumbiečio naudai. Realus rezultatas 7:7, tačiau taškas varžovui buvo pridėtas po finalinio švilpuko, rinktinės treneriui M. Ežerskiui taikantis vaizdo peržiūroje surasti paskutiniame metime kokybiškesnį kolumbiečio užsivertimą ir papildomus du taškus. Nepaėjo.

Spaudžiamas laiko, visą taškų bagažą Kristupas susikrovė antroje dalyje. Paskutiniai du balai pagauti vos ne paskutinę sekundę. Kolumbietis išvažiavo į aštuntfinalį ant lietuvio klaidų nepaisant to, jog turėjo du įspėjimus už kovos vengimą. Žinoma, seka retorinis klausimas, ko vertos geltonos kortelės, jei, esant lygiosioms, jos neturi jokios įtakos?

REKLAMA
REKLAMA

Pirmoje dvikovos dalyje teisėjai po užsitęsusio nerezultayvaus šokio leido kolumbiečiui Kristupą atakuoti parteryje. Kristupas atsilaikė, tačiau stovimoje padėtyje gavo neapdairumo pamokėlę, kuomet po neužtikrinto mėginimo pats prarado du taškus.

Kiti Lietuvos graikų-romėnų imtynių kovotojų rezultatai:

GR – 97 kg Kvalif. Michail James FOY (USA) – Mindaugas VENCKAITIS 4:0

GR – 130 kg 1/8 Finalo Mantas KNYSTAUTAS – Wenhao JIANG (CHN) 0:3

GR – 60 kg Kvalif. Akyl SULAIMANOV (KGZ) – Justas PETRAVIČIUS 10:0

GR – 77 kg 1/16 Finalo Vilius SAVICKAS – Chunyang PAN (CHN) 0:8

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų