Pasaulio imtynių čempionatas: trinktelėti durimis nepavyko – Šleiva pralaimėjo kolumbiečiui

Zagrebe (Kroatija) su viltimi buvo lauktas Kristupo Šleivos pasirodymas. Tam buvo pagrindo – Kristupas turi patirties ir titulų, dar neišblėso jo bronzinės akimirkos mažajame pasaulio čempionato Osle finale. Ir perėjimas į olimpinį svorį, pasak paties Kristupo, vyko sklandžiai.
„Šįkart be jokio vargo, protingai. Sutvarkiau mitybą, išėmiau cukrų, jokio streso ir kančios”, – lengvai užkandžiaudamas „Canopy by Hilton“ viešbučio restorane dėliojo mintis panevėžietis.
Banalybės išsipildymo, jog viltis miršta paskutinė, laukėme iki šeštadienio. Buvo tam tikro pagrindo – mūsų 29-erių pasaulio čempionato prizininkas Kristupas Šleiva stojo prieš 26-erių Tokijo olimpinių žaidynių dalyvį, nuolatinį Pan-Amerikos čempionatų užkariautoją Julianą Stiveną Hortą Acevedo iš Kolumbijos.
Pagrindas subliuško paaiškėjus rezultatui – 7:8 kolumbiečio naudai. Realus rezultatas 7:7, tačiau taškas varžovui buvo pridėtas po finalinio švilpuko, rinktinės treneriui M. Ežerskiui taikantis vaizdo peržiūroje surasti paskutiniame metime kokybiškesnį kolumbiečio užsivertimą ir papildomus du taškus. Nepaėjo.
Spaudžiamas laiko, visą taškų bagažą Kristupas susikrovė antroje dalyje. Paskutiniai du balai pagauti vos ne paskutinę sekundę. Kolumbietis išvažiavo į aštuntfinalį ant lietuvio klaidų nepaisant to, jog turėjo du įspėjimus už kovos vengimą. Žinoma, seka retorinis klausimas, ko vertos geltonos kortelės, jei, esant lygiosioms, jos neturi jokios įtakos?
Pirmoje dvikovos dalyje teisėjai po užsitęsusio nerezultayvaus šokio leido kolumbiečiui Kristupą atakuoti parteryje. Kristupas atsilaikė, tačiau stovimoje padėtyje gavo neapdairumo pamokėlę, kuomet po neužtikrinto mėginimo pats prarado du taškus.
Kiti Lietuvos graikų-romėnų imtynių kovotojų rezultatai:
GR – 97 kg Kvalif. Michail James FOY (USA) – Mindaugas VENCKAITIS 4:0
GR – 130 kg 1/8 Finalo Mantas KNYSTAUTAS – Wenhao JIANG (CHN) 0:3
GR – 60 kg Kvalif. Akyl SULAIMANOV (KGZ) – Justas PETRAVIČIUS 10:0
GR – 77 kg 1/16 Finalo Vilius SAVICKAS – Chunyang PAN (CHN) 0:8
