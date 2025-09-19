Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvės pavardė linksniuojama tarp jauniausių pasaulio imtynių čempionato dalyvių

2025-09-19 11:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 11:00

Zagrebe (Kroatija) vykstančiame pasaulio imtynių čempionate nelikome nepastebėti ir turime vieną beveik prizinę vietą – Augustė Gendvilaitė yra viena jauniausių turnyro dalyvių.

Augustė Gendvilaitė | Valdo Malinausko nuotr.

Zagrebe (Kroatija) vykstančiame pasaulio imtynių čempionate nelikome nepastebėti ir turime vieną beveik prizinę vietą – Augustė Gendvilaitė yra viena jauniausių turnyro dalyvių.

0

Pirmai čempionato dienai Augustės amžius buvo 18 metų, 5 mėnesiai ir 21 diena.

Augustė Gendvilaitė septyniais mėnesiais vyresnė už jauniausią dalyvę iš Azerbaidžano Hiunai Hurbanovą (17 m./10 mėn./19 d.). Klasiko Vachtango Lolua iš Sakartvelo amžius yra 18 metų, 1 mėnuo ir 20 dienų. Imtynininkė iš Turkijos Beyza Nur Akkus čempionato startą sutiko būdama 18 metų, 4 mėnesių ir 11 dienų amžiaus.

Jauniausių dešimtuką (iki 19 metų) uždaro seserys dvynukės Yu ir Jin ZhangKinijos (18 m./ 11 mėn. / 20 d.).

Yu Zhang amžius nesutrukdė iškovoti pasaulio čempionės titulą svoryje iki 50 kilogramų.

