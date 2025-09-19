Lietuvės pavardė linksniuojama tarp jauniausių pasaulio imtynių čempionato dalyvių

Pirmai čempionato dienai Augustės amžius buvo 18 metų, 5 mėnesiai ir 21 diena.
Augustė Gendvilaitė septyniais mėnesiais vyresnė už jauniausią dalyvę iš Azerbaidžano Hiunai Hurbanovą (17 m./10 mėn./19 d.). Klasiko Vachtango Lolua iš Sakartvelo amžius yra 18 metų, 1 mėnuo ir 20 dienų. Imtynininkė iš Turkijos Beyza Nur Akkus čempionato startą sutiko būdama 18 metų, 4 mėnesių ir 11 dienų amžiaus.
Jauniausių dešimtuką (iki 19 metų) uždaro seserys dvynukės Yu ir Jin Zhang iš Kinijos (18 m./ 11 mėn. / 20 d.).
Yu Zhang amžius nesutrukdė iškovoti pasaulio čempionės titulą svoryje iki 50 kilogramų.
