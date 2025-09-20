Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos beisbolo čempionate starte – skaudus lietuvių pralaimėjimas graikams

2025-09-20 23:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 23:03

Lietuvos vyrų beisbolo rinktinė (0-1) šiandien debiutavo senojo žemyno pirmenybėse. C grupės rungtynėse Williamo Gordono treniruojami lietuviai susitiko su Graikijos nacionaline komanda (1-0). Permainingose rungtynėse, susitikimo pabaigoje rezultatu 4:3 pergalę išplėšė graikai.

beisbolas.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Po pirmųjų dviejų kėlinių rezultatas švieslentėje degė 0:0. Lietuviams susitikimo pradžioje nesisekė puolime ir jie 7 kėlinius nebuvo atsidūrę trečioje bazėje, o graikai tuo metu pirmavo 2:0. Aštuntajame kėlinyje graikai pradėjo keisti metikus. Po varžovo metimo į kūną Matas Sirgėdas uždirbo pirmąjį tašką Europos čempionatų istorijoje. Tame pačiame kėlinyje puikų smūgį atliko ir Edvardas Matusevičius, po kurio „hito“ lietuviai persvėrė rezultatą 3:2 savo naudai. Visgi, graikai netruko surasti savąjį atsaką ir susigrąžinę pranašumą (4:3) sėkmingai apsigynė nuo paskutiniojo lietuvių puolimo bei šventė dramatišką pergalę 4:3.

Dovydas Neverauskas šiose rungtynėse atliko 6 „strike outus“, o Eimanto Žičkaus sąskaitoje – 2.

Antrąsias Europos čempionato grupių etapo rungtynes lietuviai žais jau rytoj mesdami iššūkį du MLB žaidėjus savo sudėtyje turintiems šeimininkams italams.

