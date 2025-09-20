Europos beisbolo čempionate starte – skaudus lietuvių pralaimėjimas graikams

Po pirmųjų dviejų kėlinių rezultatas švieslentėje degė 0:0. Lietuviams susitikimo pradžioje nesisekė puolime ir jie 7 kėlinius nebuvo atsidūrę trečioje bazėje, o graikai tuo metu pirmavo 2:0. Aštuntajame kėlinyje graikai pradėjo keisti metikus. Po varžovo metimo į kūną Matas Sirgėdas uždirbo pirmąjį tašką Europos čempionatų istorijoje. Tame pačiame kėlinyje puikų smūgį atliko ir Edvardas Matusevičius, po kurio „hito“ lietuviai persvėrė rezultatą 3:2 savo naudai. Visgi, graikai netruko surasti savąjį atsaką ir susigrąžinę pranašumą (4:3) sėkmingai apsigynė nuo paskutiniojo lietuvių puolimo bei šventė dramatišką pergalę 4:3.
Dovydas Neverauskas šiose rungtynėse atliko 6 „strike outus“, o Eimanto Žičkaus sąskaitoje – 2.
Antrąsias Europos čempionato grupių etapo rungtynes lietuviai žais jau rytoj mesdami iššūkį du MLB žaidėjus savo sudėtyje turintiems šeimininkams italams.
