  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos sportininkė tapo Europos jaunimo kikbokso čempione

2025-09-22 12:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 12:08

Lietuvos kikbokso rinktinė dalyvavo Europos WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) moksleivių, jaunių ir jaunimo kikbokso čempionate, kuris rugsėjo 12 - 21 dienomis vyko Jesolo di Lido mieste, Italijoje. Iš viso čempionate dalyvavo net 1849 sportininkų iš 41 šalies. Lietuvos sportininkai iškovojo vieną aukso ir keturis bronzos apdovanojimus.

Čempionato akimirkos | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvos kikbokso rinktinę sudarė 10 sportininkų: Milana Novikova (FC YJ F -52 kg, „Geležinis Vilkas“, Vilnius), Vanesa Pavlovskaja (K1 Style YJ F -52 kg, „Diamond fight club“, Lentvaris), Nedas Nedzveckas (K1 Style OJ M -75 kg, „Diamond fight club“, Lentvaris), Oskar Sadovskij (K1 Style YJ M -81 kg, „Diamond fight club“, Lentvaris), Eimantas Zarečnyj (K1 Style OJ M -63,5 kg, „Fightersland“, Kaunas), Nilas Karpušinas (K1 Style YJ M -57 kg, „Fightersland“, Kaunas), Arūnas Gruodys (K1 Style OJ M -63,5 kg, „Sparta fight gym“, Vilnius), Eimantas Šarkauskas (K1 Style OJ M -67 kg, „Sparta fight gym“, Vilnius), Liepa Daugirdaitė (K1 Style OJ F -52 kg, „Sparta fight gym“, Vilnius) ir Deividas Laukaitis (K1 Style OJ M -67 kg, „Titanikas“, Klaipėda). Kartu su rinktine vyko treneriai Jan Romanovskij, Mark Novikov, Vasilij Nevolia ir Rolandas Sriubiškis. Taip pat Europos čempionate teisėjavo Lietuvos kikbokso federacijos teisėjai Vaidotas Černovas ir Maksim Akulšin.

Milana Novikova savo pirmą kovą užtikrintai laimėjo prieš Lenkijos atstovę, antroje kovoje ir finale nugalėjo sportininkes iš Graikijos ir laimėjo aukso medalį.

Nedas Nedzveckas pirmą kovą laimėjo prieš Čekijos atstovą, tačiau pusfinalyje turėjo pripažinti Ukrainos atstovo pranašumą ir laimėjo bronzos medalį. Oskar Sadovskij pusfinalyje pralaimėjo prieš Slovakijos sportininką ir taip pat užėmė 3 vietą. Eimantas Zarečnyj pirmą kovą laimėjo prieš Kroatijos atstovą, dėl ligos negalėjo dalyvauti pusfinalyje ir laimėjo bronzos medalį. Vanesa Pavlovskaja pirmą kovą pralaimėjo Vokietijos sportininkei ir užėmė 3 vietą.

Deividas Laukaitis pirmą kovą laimėjo prieš Kroatijos sportininką, o antroje kovoje pralaimėjo Izraelio atstovui ir užėmė 5 vietą. Eimantas Šarkauskas pirmą kovą laimėjo prieš Italijos sportininką, tačiau antroje kovoje teko pripažinti Vengrijos atstovo pranašumą ir užėmė 9 vietą. Arūnas Gruodys, Liepa Daugirdaitė ir Nilas Karpušinas pralaimėjo savo pirmąsias kovas.

„Labai didžiuojamės visos jaunimo rinktinės, o ypač merginų pasiekimais, nes Milanos iškovotas aukso medalis yra pirmas ir vienintelis merginų ir moterų tarpe Europos ir pasaulio kikbokso čempionatuose per visą Lietuvos kikbokso istoriją. Sveikiname sportininkės šeimą bei čempionę išugdžiusius trenerius Jan Romanovskij ir Aleksandr Šestak (Vilniaus „Geležinis Vilkas“). Taip pat sveikiname Ukrainos trenerę ir sportininkę Aliną Martyniuk, kuri šiuo metu gyvena, treniruoja ir sportuoja Lietuvoje - jos auklėtiniai iš Lentvario „Diamond fight club“ Euroos čempionate iškovojo net tris bronzos apdovanojimus“, – sako Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.

Lietuvos kikbokso federacija yra vienintelė WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) teises Lietuvoje atstovaujanti organizacija. WAKO šiuo metu vienija 130 nacionalinių kikbokso federacijų iš visų 5 kontinentų. WAKO nuo 2021 metų yra Tarptautinio Olimpinio Komiteto (IOC) pripažinta sporto federacija, siekianti dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse.

