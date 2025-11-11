Baltarusijos kontrabandinių balionų Lietuvoje skaičius gali būti keliskart didesnis – žiniasklaida

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) teigimu, neįmanoma tiksliai pasakyti, kiek procentų kontrabandos balionais ji perima, ir pažymi, kad tikrojo balionų skaičiaus nežino nė viena institucija.
„Man atrodo, nė viena tarnyba negalėtų garantuoti, kiek tiksliai įskrido, ir sakyti, kad čia tikrai buvo balionai“, – LRT Tyrimų skyriui nurodė VSAT vadovo pavaduotojas Antanas Montvydas ir pridūrė, kad ne visos radaruose matomos radiolokacinės žymos yra balionai.
„Ir čia turėtumėm padaryt prielaidą, kad galėjo būti ne visi ten balionai. Dalis balionų galėjo aukštesniam sluoksnyje apsisukti ir grįžti atgal į Baltarusiją. Dalis galėjo būti nukreipta vėjo krypties į Lenkiją, o dalis galėjo būti radiolokaciniai atspindžiai“, – sakė pareigūnas.
Savo ruožtu Lietuvos Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad informacija apie tikslų balionų skaičių yra įslaptinta, kad nebūtų perduota Baltarusijai ir Rusijai.
„Žinau, kad interesas žinoti yra. Bet tas, kuris paleido, žino skaičių, kurį jis paleido. Skaičius, kurį aš mačiau, jei aš įvardinsiu jį viešai, bus paslapčių atskleidimas ir pagal jį galima vertinti mano technines galimybes“, – tvirtino A. Matutis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl meteorologinio baliono sukeltos rizikos orlaivių eismas Vilniaus oro uoste kiek daugiau kaip valandai buvo sustabdytas ir šeštadienį.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
