Balionų krizę siūlo spręsti juos numušant: „Vieną kartą, matyt, reikia panaudoti ir parodyti“

Opozicijos siūlymai
Kol valdantieji bando atrasti būdus, kaip kovoti su baltarusių oro kontrabanda, tuo pačiu užsiima ir opozicija. Trijų opozicinių partijų lyderiai — Laurynas Kasčiūnas, Saulius Skvernelis ir Viktorija Čmilytė-Nielsen — sukvietė karo ekspertus, paramos Ukrainai atstovus bei tarnybas: policiją, pasieniečius ir kariuomenę.
Karybos ekspertai ir Ukrainos fronte savanoriaujantys visuomenininkai siūlo papildyti pasieniečių ir kariuomenės arsenalą sistemomis, kurias naudoja ukrainiečiai. Nors tenka kovoti ne prieš kontrabandininkų balionus, o prieš dronų atakas, dronų operatoriaus ir Ukrainoje kovojusio Arūno Kumpio teigimu, efektyvūs būtų perėmėjų tipo dronai.
„Mano siūlymas — kurti bepiločių sistemų valdymo struktūrą. Šiandien turime balionų problemą, rytoj turėsime žemai skrendančių bepiločių, „šahedų“. Klaidinga užsikoncentruoti vien tik ant vienos priemonės oro erdvės pažeidimams spręsti“, — sako A. Kumpis.
„Iš mano fronto patirties siūlytos kinetinės priemonės, skirtos aptikti ir neutralizuoti balionus. Dalį tų priemonių mūsų valstybė jau turi — disponuojame priemonėmis numušinėti lėktuvus, bet paprastų sprendimų balionams nėra. Reikia kreiptis į startuolius, kad pateiktų produktus, galinčius dideliame aukštyje pakirsti balionus“, — teigia visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius.
Iš tarnybų pažadai — tik kitiems metams. Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas sako, kad jau kuriamas reagavimo į bepiločius orlaivius mechanizmas.
„Mes jau dabar kuriame koncepciją ir kitais metais turėsime ugnies komandas su atitinkamomis kinetinėmis priemonėmis — gal ne pilnai, bet turėsime“, — tikina V. Grabauskas.
Aptikta 550 balionų
Oro kontrabanda iš Baltarusijos į Lietuvą skraidina jau dvejus metus: šiandien problema pakelta iki hibridinės A. Lukašenkos režimo atakų lygmens. Tačiau tarnybos neatskleidžia kontrabandininkų bylų detalių — neaišku, ar apskritai bent vienas kontrabandininkų tinklas išardytas.
„Tiek, kiek man referuoja kriminalistai ir VSAT — dauguma atvejų tai tie patys žmonės, kurie anksčiau kontrabandą vykdė fiziškai per sieną, nešdami dėžes su cigaretėmis. Atsiradus fiziniam barjerui ir kontrolei, tai tapo sudėtinga, todėl buvo pasirinktas kitas kontrabandos būdas“, — sako generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Gilinantis į skaičius, viskas skamba dar liūdniau — pasieniečiai šiemet aptiko 550 balionų, dėl kontrabandos jų gabenimo sulaikyta tik 100 asmenų. Iš jų teismus pasiekė vos 16 bylų, o nuteisti — tik 18 žmonių. Baudžiamojo kodekso pakeitimų imamasi tik dabar.
„Idėją, kurią aš tikrai palaikau — traktuoti šiuos sprendimus ir bendradarbiavimą su A. Lukašenkos režimo nekontroliuojamais kontrabandininkais kaip veikimą prieš mūsų valstybės interesus“, — sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Saulius Skvernelis ir kiti opozicionieriai taip pat užsimena apie kinetines priemones, kurias reikėtų panaudoti.
„Vieną kartą, matyt, reikia panaudoti ir parodyti, kad turime arsenale ir kinetines priemones“, — sako Seimo narys Saulius Skvernelis.
Kol nei premjerė, nei ministerijos neatsako, kokių kinetinių priemonių turime, tam tikri ekspertai abejoja.
„Neatsakė todėl, kad jų neturi. Gali vynioti į vatą, kiek nori, ir pasakoti abstrakčiai apie kažkokius algoritmus — jeigu neturi priemonių ar personalo, viskas baigiasi pasakomis“, — tvirtina A. Kumpis.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.