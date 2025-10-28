Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

VRM siūlo už kontrabandą balionais bausti ir iki 18 metų kalėjimu

2025-10-28 19:18 / šaltinis: BNS
2025-10-28 19:18

Vidaus reikalų ministerija (VRM) antradienį registravo pataisas, kuriomis siūlo už kontrabandos gabenimą oru bausti laisvės atėmimu.

Meteorologiniu balionu gabentos cigaretės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu kontrabandiniais oro balionais dažniausiai gabenamos apie 1,5 tūkst. cigarečių pakelių dydžio siuntos, o tai sudaro apie 6 tūkst. eurų sumą.

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu kontrabandiniais oro balionais dažniausiai gabenamos apie 1,5 tūkst. cigarečių pakelių dydžio siuntos, o tai sudaro apie 6 tūkst. eurų sumą.

Tokios vertės kontrabanda neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, tik administracinę baudą, kuri gali siekti iki 6 tūkst. eurų.

VRM siūlo už cigarečių kontrabandą balionais ar kitokiu panašiu būdu bausti laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

Baudžiamojo kodekso pataisos dėl tokios kontrabandos gabenimo parengtos po to, kai savaitgalį tris kartus meteorologiniai balionai iš Baltarusijos sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą.

Siūlomuose pakeitimuose taip pat numatytos bausmės už ginklų, šaudmenų, sprogmenų, radioaktyvių ar pavojingų cheminių medžiagų kontrabandą oru. Nusikaltusieji galėtų būti baudžiami laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

Tuo metu už dopingo medžiagų ir pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų kontrabandą grėstų nuo ketverių iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė, o už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą oro balionais, pažeidžiant oro eismo saugumą, būtų baudžiama nuo ketverių iki 18 metų kalėjimu.

Baudžiamąjį kodeksą taip pat siūloma papildyti nauju straipsniu, kuriame būtų nustatyta baudžiamoji atsakomybė už bepiločio orlaivio sistemos, bepiločio orlaivio, įskaitant nepilotuojamąjį balioną, panaudojimą, pažeidžiant bendrąsias skrydžių taisykles.

Tokiu atveju grėstų bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Jei dėl to įvyktų avarija, grėstų laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų.

Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisintas laisvės atėmimas už kontrabandą, Ministrų kabinetas turėtų svarstyti dar šią savaitę.

Jei pakeitimams bus pritarta, jie įsigalios nuo sausio 1-osios.

aaaaaa
aaaaaa
2025-10-28 20:18
Valdymas tik toks, kad po truputį išleidžiamos dujos. Staigiai pakyla aukštai ir paskui staigiai nusileidžia. Atvažiuoja pagal perduotas GPS koordinates ir pasiima. Gaudyk vėją laukuose jei neturi koordinačių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
