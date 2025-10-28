Policija įspėja apie masinę sukčių aferą Lietuvoje: plinta žaibiškai

Policija ragina gyventojus būti budriems, neskubėti spausti jokių nuorodų ir nepatvirtinti „Smart ID“ kodų, jei kyla bent menkiausia abejonė dėl pranešimo patikimumo.
Ragina nespausti neaiškių nuorodų
Tokie atvejai, pasak pareigūnų, dažnai baigiasi pinigų praradimu, todėl būtina tikrinti informaciją tik oficialiuose šaltiniuose.
„Laimėjote, bet turite už tai „susimokėti“?
Nebūkite naivūs, neskubėkite džiaugtis ir skubiai vykdyti reikalavimų.
TAI SUKČIAI.
- Nespauskite gautų nuorodų;
- Netvirtinkite SMART ID kodų;
- Tikrinkite gautą informaciją;
- Saugokite savo asmeninę informaciją“, – rašoma įraše.
Įspėja dėl netikrų loterijų
Kartu su įrašu virtualus policijos patrulis pasidalijo ir aktualiu vizualu, kuriame pateikiama svarbi informacija. Jame pranešama apie atvejį, kai moteris patikėjo netikra žinute apie tariamą „Maximos“ loterijos laimėjimą ir, suvedusi „Smart ID“ prisijungimo duomenis, prarado 1,3 tūkst. eurų.
„POLICIJOS VIRTUALUS PATRULIS INFORMUOJA.
IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS:
Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad per „Messenger“ programėlę gavo žinutę, jog „Maximos“ rengiamoje loterijoje laimėjo 1 500 eurų, bei aktyvinusi atsiųstą nuorodą ir suvedusi Smart ID prisijungimų kodus, prarado 1 300 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Nukentėjus – praneškite policijai naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.epolicija.lt arba bendruoju pagalbos numeriu – 112“, – rašoma vizuale.
