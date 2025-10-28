Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rusakalbiai sukčiai iš žmonių išviliojo apie 25 tūkst. eurų

2025-10-28 08:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 08:32

Trakų rajone ir sostinėje sukčiai iš žmonių apgaulės būdu išviliojo apie 25 tūkst. eurų, pranešė policija.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Trakų rajone ir sostinėje sukčiai iš žmonių apgaulės būdu išviliojo apie 25 tūkst. eurų, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot Policijos departamento, pirmadienį 14.24 val. į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1958 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo spalio 14 iki 22 dienos Trakų rajone, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba).

Anot moters, jie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 290 eurų. Ji nurodė, kad atvykusiam nepažįstamam vyriškiui atidavė banko kortelę, nuo kurios buvo pasisavinti pinigai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat, anot policijos, pirmadienį pareigūnus pasiekė dar vienas pareiškimas apie galimą sukčiavimą.

REKLAMA
REKLAMA

Apie 11 val. į sostinės policiją kreipėsi vyras (gim. 1958 m.), kuris pareiškė, kad spalio 24 d. apie 12.40 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba). Jie, anot vyro, prisistatė telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 9 900 eurų.

Vyras pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų