Rusakalbiai sukčiai iš žmonių išviliojo apie 25 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, pirmadienį 14.24 val. į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1958 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo spalio 14 iki 22 dienos Trakų rajone, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba).
Anot moters, jie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 290 eurų. Ji nurodė, kad atvykusiam nepažįstamam vyriškiui atidavė banko kortelę, nuo kurios buvo pasisavinti pinigai.
Taip pat, anot policijos, pirmadienį pareigūnus pasiekė dar vienas pareiškimas apie galimą sukčiavimą.
Apie 11 val. į sostinės policiją kreipėsi vyras (gim. 1958 m.), kuris pareiškė, kad spalio 24 d. apie 12.40 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba). Jie, anot vyro, prisistatė telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 9 900 eurų.
Vyras pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
