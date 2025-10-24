Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai išviliojo vėl didelę sumą pinigų: nukentėjusieji iš Vilniaus ir Klaipėdos

2025-10-24 07:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 07:32

Rusiškai kalbėję sukčiai iš dviejų Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų išviliojo 21,7 tūkst. eurų.

Telefoniniai sukčiai BNS Foto

Rusiškai kalbėję sukčiai iš dviejų Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų išviliojo 21,7 tūkst. eurų.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 7.26 val.  į Vilniaus miesto 3-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim.1964 m.).

Ji pareiškė, kad nuo spalio 14 iki 22 dienos Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skambinusioji bendravo rusų kalba ir apgaulės būdu, per investicinę platformą, išviliojo 11 tūkst. 820 eurų. 

Nuo rusiškai kalbėjusių sukčių nukentėjo ir uostamiesčio gyventojas.

Tą pačią dieną 10.47 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1974 m.). Jis pareiškė, kad trečiadienį apie 17.30 val. Klaipėdoje, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.

Jie bendravo rusų kalba ir, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 9 tūkst. 900 eurų. 

Dėl abiejų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus. 

