Sukčiai išviliojo vėl didelę sumą pinigų: nukentėjusieji iš Vilniaus ir Klaipėdos

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 7.26 val. į Vilniaus miesto 3-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim.1964 m.).
Ji pareiškė, kad nuo spalio 14 iki 22 dienos Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris.
Skambinusioji bendravo rusų kalba ir apgaulės būdu, per investicinę platformą, išviliojo 11 tūkst. 820 eurų.
Nuo rusiškai kalbėjusių sukčių nukentėjo ir uostamiesčio gyventojas.
Tą pačią dieną 10.47 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1974 m.). Jis pareiškė, kad trečiadienį apie 17.30 val. Klaipėdoje, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba ir, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 9 tūkst. 900 eurų.
Dėl abiejų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
